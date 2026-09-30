L'attore e doppiatore ha raccontato di aver avuto una sorta di primo incontro con il topolino anni e anni prima di iniziare la propria carriera in televisione. Quando aveva circa due anni, ricordava, si era svegliato vedendo una piccola figura ai piedi del letto e per lo spavento non era riuscito a chiamare la madre. Lei lo aveva tranquillizzato dicendogli che si trattava di un "fuddettu", un folletto che gli avrebbe portato fortuna.