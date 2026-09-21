Nel gennaio del 2019 Presley era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Nello stesso anno era stato poi condannato a tre anni di libertà vigilata, a seguire un programma di recupero legato alla guida in stato di ebbrezza e a svolgere due giorni di servizi sociali. Nel 2020 si era fatto un tatuaggio, poi rimosso, sul viso con la scritta “MISUNDERSTOOD”. Negli anni successivi, Gerber ha iniziato a parlare apertamente della sua salute mentale. Avendo lottato con problemi di salute mentale, depressione e altre difficoltà che ne derivano, penso che aiutare anche solo una persona, o cento persone, a uscire da quella situazione in cui mi sono trovato a un certo punto della mia vita, sia tutto ciò che devo fare", aveva dichiarato nel podcast Studio 22. Presley aveva iniziato a condividere su Instagram i video della serie “Mental Health Mondays”. In uno di questi, pubblicato nel 2024, aveva parlato della sua partecipazione a gruppi di recupero e di come trovare un terreno comune con gli altri. In un video Instagram pubblicato nel dicembre 2025 e successivamente cancellato, Presley aveva parlato apertamente dei diversi farmaci sedativi che assumeva, tra cui la buprenorfina, lo Xanax e il Valium, per curare i suoi “attacchi di panico”.