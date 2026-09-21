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La famiglia: "Chiediamo riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso". Il ragazzo aveva iniziato una battaglia pubblica, raccontando le sue esperienze su Instagram, contro le malattie mentali
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È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto domenica 20 settembre mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause del decesso non sono ancora certe, ma stando a quanto è stato comunicato alla famiglia, il giovane modello sarebbe morto di "apparente overdose".
La notizia della scomparsa è stata confermata da un portavoce della famiglia. "La famiglia chiede riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso", ha dichiarato a nome di Cindy Crawford, Rande Gerber e della figlia Kaia. Presley era l'unico figlio maschio della coppia e, come la sorella Kaia, aveva seguito le orme della madre nel mondo della moda.
Nel gennaio del 2019 Presley era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Nello stesso anno era stato poi condannato a tre anni di libertà vigilata, a seguire un programma di recupero legato alla guida in stato di ebbrezza e a svolgere due giorni di servizi sociali. Nel 2020 si era fatto un tatuaggio, poi rimosso, sul viso con la scritta “MISUNDERSTOOD”. Negli anni successivi, Gerber ha iniziato a parlare apertamente della sua salute mentale. Avendo lottato con problemi di salute mentale, depressione e altre difficoltà che ne derivano, penso che aiutare anche solo una persona, o cento persone, a uscire da quella situazione in cui mi sono trovato a un certo punto della mia vita, sia tutto ciò che devo fare", aveva dichiarato nel podcast Studio 22. Presley aveva iniziato a condividere su Instagram i video della serie “Mental Health Mondays”. In uno di questi, pubblicato nel 2024, aveva parlato della sua partecipazione a gruppi di recupero e di come trovare un terreno comune con gli altri. In un video Instagram pubblicato nel dicembre 2025 e successivamente cancellato, Presley aveva parlato apertamente dei diversi farmaci sedativi che assumeva, tra cui la buprenorfina, lo Xanax e il Valium, per curare i suoi “attacchi di panico”.
L’ultima volta che Presley è stato fotografato in pubblico è stato a giugno a Malibu, in occasione del lancio di We Are ENOUGH x Aviator Nation, insieme ai suoi genitori. In precedenza, a maggio, era apparso a Los Angeles con i genitori e Kaia in occasione dell’evento di lancio di RE/DONE x Kaia Gerber “Short/Cuts”.
Presley aveva debuttato giovanissimo davanti all'obiettivo, ma una delle sue più grandi passioni era proprio la fotografia dall'altra parte dell'obiettivo, come fotografo. In particolare amava immortalare la sorella Kaia, come mostrano i rispettivi social. E poi c'era lo sport: il surf, una passione legata alla sua vita in California, e la moto. Rolling Stones e i Guns N’ Roses tra i suoi gruppi musicali preferiti.
Un tragico destino sembra legare Presley Gerber al cosiddetto "Club dei 27", l'espressione con cui vengono ricordati numerosi artisti, soprattutto musicisti, morti all'età di 27 anni. Tra i nomi più celebri ci sono Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain e Amy Winehouse.