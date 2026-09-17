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È nata una stella: Sienna Miller con la figlia (che sembra sua sorella)

Mamma e figlia sul tappetto rossa a Londra: la dimostrazione che lo stile si può pure ereditare

17 Set 2026 - 16:18
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Sienna Miller, 44anni ha fatto una delle sue rare apparizioni sul tappeto rosso di Leicester Square a Londra  insieme alla figlia quattordicenne Marlowe in occasione della prima mondiale della nuova serie tv di cui è protagonista, "War". Il papà della ragazzina, che ha compiuto da poco 14 anni ed è stata immortalata dalla mamma sui social per l'occasione, è l'attore Tom Sturridge, che ha frequentato Sienna fino al 2014 e attualmente è fidanzato con modella Alexa Chung. L’attrice, invece, ora è felicemente legata a Oli Green, da cui ha avuto due figli.

Straordinaria la somiglianza tra Marlow e la mamma, da cui sembra che la ragazza abbia eredita anche l'ottimo gusto in fatto di moda e stile.

Sienna Miller mostra la gravidanza e il terzo figlio in nuove foto

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