Frances Bean Cobain è ricomparsa sotto i riflettori a quasi dieci anni dalla sua ultima apparizione. La figlia trentaquattrenne del frontman dei Nirvana, Kurt Cobain, e di Courtney Love ha partecipato a una proiezione speciale del thriller "The Deputy" a Los Angeles martedì 22 settembre. Frances, che è produttrice esecutiva del film, ha posato per i fotografi con un outfit in stile grunge: ha abbinato una giacca di pelle marrone a pantaloncini neri con orlo in pizzo, una maglietta nera strappata con stampa grafica e stivali bianchi a punta. Frances è stata fotografata l'ultima volta a un evento pubblico nel 2018. "The Deputy", diretto da Matt Sukar, segue la vicenda di un giovane sceriffo di provincia, Toby Sawyer, che deve sorvegliare un cadavere in attesa del medico legale. Quando il corpo sparisce misteriosamente, Toby è costretto a una ricerca disperata che rivelerà la profonda corruzione della cittadina.
La gioia ritrovata con il secondo matrimonio e il figlio
Nel 2023 Frances ha sposato Riley Hawk, figlio del campione di skateboard Tony Hawk, e quasi un anno dopo, il 17 settembre 2024, hanno dato il benvenuto al loro figlio, Ronin, che ha da poco compiuto due anni. Per l'occasione, l'artista e modella ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che ritraggono il bimbo mentre esplora la natura. "Buon secondo compleanno a questo fanatico delle patate dolci, spirito libero, amante dell'adrenalina, della natura, del vento tra i salici e del sole!! Una volta al giorno io e Riley ci guardiamo e diciamo 'Non ci sembra vero di averlo messo al mondo".
Il ricordo di papà Kurt
Nel 2024, l'anno in cui è diventata madre, Frances ha parlato apertamente del suo dolore in occasione del trentesimo anniversario della morte di suo padre. Kurt Cobain è morto suicida a soli 27 anni il 5 aprile 1994, quando Frances aveva 20 mesi. "Trent'anni fa la vita di mio padre si è conclusa", scrisse Frances su Instagram all'epoca. "La seconda e la terza foto sono le ultime che abbiamo insieme, quando era ancora in vita". Ha continuato: "Sua madre Wendy spesso mi metteva le mani sulle guance e diceva, con una dolce malinconia, 'Hai le sue mani'. Spero che ora stia tenendo le sue mani ovunque si trovino".