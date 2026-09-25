Nel 2024, l'anno in cui è diventata madre, Frances ha parlato apertamente del suo dolore in occasione del trentesimo anniversario della morte di suo padre. Kurt Cobain è morto suicida a soli 27 anni il 5 aprile 1994, quando Frances aveva 20 mesi. "Trent'anni fa la vita di mio padre si è conclusa", scrisse Frances su Instagram all'epoca. "La seconda e la terza foto sono le ultime che abbiamo insieme, quando era ancora in vita". Ha continuato: "Sua madre Wendy spesso mi metteva le mani sulle guance e diceva, con una dolce malinconia, 'Hai le sue mani'. Spero che ora stia tenendo le sue mani ovunque si trovino".