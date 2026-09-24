Damiano David e Dove Cameron, è il giorno del sì: Montalcino blindata per il matrimonio dell'anno
La coppia si sposerà in una cerimonia avvolta dalla massima riservatezza. Ma a tenere banco è solo una domanda: ci sarà anche la reunion dei Måneskin?
È arrivato il giorno tanto atteso. Damiano David e Dove Cameron si sposano giovedì 24 settembre, a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia. La cittadina senese è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo, anche se sui dettagli della cerimonia continua a regnare il massimo riserbo. Il rito civile dovrebbe svolgersi nel pomeriggio all'interno dello storico Palazzo Comunale, affacciato su piazza del Popolo. A celebrare le nozze sarà il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli. Una location suggestiva per il matrimonio tra il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante statunitense, che hanno scelto uno degli angoli più celebri della Toscana per pronunciare il loro sì.
Tutti i dettagli sono ancora top secret
Abiti, decorazioni, invitati e organizzazione della giornata sono avvolti nel mistero. La coppia ha mantenuto il massimo riserbo sulle nozze e, proprio per questo, ogni indiscrezione alimenta la curiosità dei fan. Non è ancora chiaro neppure quali personaggi del mondo della musica e dello spettacolo saranno presenti alla cerimonia. L'elenco degli invitati non è stato reso pubblico e la giornata è stata organizzata cercando di garantire la massima privacy agli sposi e ai loro ospiti.
La domanda che fa impazzire i fan: tornano insieme i Måneskin?
Più ancora dei dettagli sulla cerimonia, c'è un interrogativo che sta monopolizzando l'attenzione dei fan: Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio saranno presenti al matrimonio? La possibile presenza degli ex compagni di band di Damiano ha fatto nascere inevitabilmente l'ipotesi di una reunion dei Måneskin proprio in occasione delle nozze. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali su una possibile esibizione del gruppo o sulla partecipazione di tutti i componenti. L'attesa resta alta e qualsiasi avvistamento potrebbe diventare immediatamente una notizia. Per i fan sarebbe un momento particolarmente significativo: dopo la pausa dalle attività della band e i rispettivi progetti individuali, vedere nuovamente insieme Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan avrebbe un forte valore simbolico.
Fan già in fermento a Montalcino
La curiosità intorno alle nozze ha già acceso i riflettori sulla cittadina toscana. I fan sono pronti a raggiungere Montalcino nella speranza di riuscire almeno a intravedere gli sposi o qualche volto noto tra gli invitati. La città, abituata alla presenza di visitatori e personaggi famosi attratti dalla Val d'Orcia e dal suo patrimonio enogastronomico, si prepara dunque a una giornata particolarmente movimentata.
Dopo il sì, la festa a Castiglion del Bosco
Terminata la cerimonia, i festeggiamenti dovrebbero proseguire in una delle location più esclusive della zona: Castiglion del Bosco, resort immerso nelle campagne della Val d'Orcia. La struttura, appartenente al gruppo Rosewood Hotels, comprende suite e ville private, una spa, una cantina storica e il ristorante Campo del Drago, premiato con due stelle Michelin. Sarà qui che Damiano e Dove, insieme ai loro invitati, dovrebbero celebrare il matrimonio lontano da occhi indiscreti, circondati dal paesaggio dei vigneti e delle colline senesi.
Una location scelta anche dalle star internazionali
Castiglion del Bosco è da tempo una destinazione conosciuta anche nel mondo delle celebrità internazionali. La bellezza del territorio, la privacy e l'offerta enogastronomica hanno attirato negli anni numerosi personaggi famosi. Tra gli ospiti illustri che hanno soggiornato nella zona vengono citati anche Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, Paul McCartney, George Clooney e Adam Sandler, oltre a esponenti della politica e dello sport internazionale.