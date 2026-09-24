Abiti, decorazioni, invitati e organizzazione della giornata sono avvolti nel mistero. La coppia ha mantenuto il massimo riserbo sulle nozze e, proprio per questo, ogni indiscrezione alimenta la curiosità dei fan. Non è ancora chiaro neppure quali personaggi del mondo della musica e dello spettacolo saranno presenti alla cerimonia. L'elenco degli invitati non è stato reso pubblico e la giornata è stata organizzata cercando di garantire la massima privacy agli sposi e ai loro ospiti.