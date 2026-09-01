Tutti insieme appassionatamente (di nuovo), Maneskin e altre reunion

"Le band si sciolgono" era il titolo di un disco di metà anni Duemila a opera di Luca Carboni, che non a caso conteneva un fortunato singolo intitolato Malinconia. In fondo questo è il sentimento prevalente quando vediamo certe avventure musicali chiudersi, distruggendo quell'illusione di idillio artistico e relazionale che si portavano dietro. Non tutti sono i Rolling Stones, capaci di sopravvivere persino ai lutti e ai loro stessi eccessi, ma accettarlo da fan è quantomeno complicato. Anche perché non si è mai veramente in salvo dal rischio dello scioglimento del proprio gruppo preferito, chiedere per informazione ai fan degli Hollies, che hanno visto i ragazzi di Manchester dividersi dopo 64 anni di onorato servizio giusto qualche giorno fa. Un rischio che gli stessi gruppi provano a esorcizzare, come hanno fatto quest'anno gli italiani Eugenio in via di Gioia che hanno pubblicato un libro dal titolo paradigmatico: Storie di una band che non si è ancora sciolta. Va tuttavia ricordato che c'è sempre una speranza per gli ascoltatori più accaniti, una estrema ratio per quegli stessi collettivi che a un certo punto scoprono di funzionare solo insieme: la reunion. Una mossa provata da tantissimi in momenti diversi della carriera e ora anche dai Maneskin, che sono solo gli ultimi ad arrendersi al teorema messo in musica dal loro concittadino Antonello Venditti: "Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano". Se poi lo facciano per un effettivo ritorno di fiamma o se per mero interesse dipende dalla situazione.