Justin Timberlake rivela di avere la malattia di Lyme: "È debilitante, mentalmente e fisicamente"

Justin Timberlake ha annunciato di essere affetto dalla malattia di Lyme. Il cantante ha condiviso la notizia giovedì in un post su Instagram, pubblicato al termine del suo tour mondiale Forget Tomorrow, che si è concluso mercoledì in Turchia. “Questa malattia può essere implacabilmente debilitante, sia mentalmente che fisicamente”, ha scritto Timberlake, sottolineando quanto sia stato difficile per lui affrontarla durante il tour. Nonostante i sintomi e le difficoltà, l'artista ha scelto di non interrompere i concerti: “Ho considerato di fermarmi, ma la gioia che provo sul palco supera lo stress momentaneo che sentiva il mio corpo. Sono così felice di aver continuato”.