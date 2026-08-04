Damiano David, il primo grande traguardo lontano dai Måneskin in Italia: arriva il disco di platino
Il cantante ha raggiunto l'importante risultato con il singolo "Born With A Broken Heart", estratto dall'album "Funny Little Fears"
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Il percorso solista di Damiano David continua a raccogliere risultati importanti. L'ex frontman dei Måneskin ha ottenuto il suo primo disco di platino in Italia grazie a Born With A Broken Heart, il singolo che ha superato la soglia delle 200.000 unità certificate dalla FIMI. Un traguardo significativo perché rappresenta il primo brano della sua carriera da solista a raggiungere questo livello di successo nel mercato italiano, dopo la pubblicazione di Funny Little Fears, il suo album d'esordio lontano dalla band.
Funny Little Fears conquista l'oro in Italia
Uscito il 16 maggio 2025 per Arista Records, Funny Little Fears ha ottenuto in Italia la certificazione di disco d'oro, corrispondente a 25.000 unità vendute. L'album ha segnato una nuova fase artistica per Damiano David, che dopo gli anni di enorme popolarità internazionale vissuti con i Måneskin ha intrapreso un percorso più personale e orientato verso il pop internazionale.
Oltre al platino appena conquistato da Born With A Broken Heart, anche un altro singolo estratto dal progetto ha ricevuto un riconoscimento: The First Time è infatti certificato disco d'oro in Italia.
Il successo internazionale: in Francia arriva il disco di diamante
Se in Italia il pubblico sta ancora accompagnando Damiano nella sua trasformazione da cantante dei Måneskin ad artista solista, all'estero i numeri raccontano già la dimensione internazionale del progetto. Il risultato più impressionante arriva dalla Francia, dove Born With A Broken Heart ha raggiunto il disco di diamante, superando quota 300.000 unità. Lo stesso brano ha inoltre ottenuto il disco di platino in Belgio e Portogallo, mentre ha raggiunto la certificazione d'oro in Ungheria, Paesi Bassi e Spagna.
Le differenze tra i vari mercati, però, rendono necessario interpretare correttamente questi risultati. Le soglie per ottenere oro, platino e diamante non sono infatti uguali in tutti i Paesi: un disco d'oro italiano non corrisponde allo stesso numero di copie richieste in altri territori. In Italia un singolo raggiunge l'oro a 100.000 unità e il platino a 200.000, mentre in Francia i livelli richiesti sono più elevati e il diamante rappresenta il riconoscimento massimo. Nei mercati più piccoli, invece, sono sufficienti numeri inferiori.
Per questo motivo un brano può ottenere una certificazione più alta in un Paese e una più bassa in un altro senza che vi sia una contraddizione: cambia semplicemente il parametro utilizzato per misurare il successo.
Anche gli altri singoli e l’album crescono fuori dall'Italia
Il successo internazionale di Funny Little Fears non si limita a Born With A Broken Heart. Anche Next Summer, che non ha ancora ricevuto certificazioni in Italia, ha conquistato il disco di platino in Francia e l'oro in Belgio e Svizzera.
The First Time ha invece aggiunto al riconoscimento italiano altre due certificazioni estere: il platino in Francia e quello in Ungheria. Anche l’album ha ottenuto risultati importanti fuori dai confini nazionali, conquistando il disco d’oro in Belgio, Francia, Polonia e Spagna.
Tra le principali certificazioni internazionali figurano:
Born With A Broken Heart – Francia – diamante (oltre 300.000 unità)
Born With A Broken Heart – Belgio – platino (oltre 40.000 unità)
Born With A Broken Heart – Spagna – oro (oltre 50.000 unità)
Next Summer – Francia – platino (oltre 200.000 unità)
The First Time – Francia – platino (oltre 200.000 unità)
The First Time – Ungheria – platino (oltre 4.000 unità)
Il confronto tra Italia ed estero evidenzia una differenza significativa: Born With A Broken Heart è già un disco di diamante in Francia, mentre nel nostro Paese ha raggiunto soltanto ora il platino.
Un 2026 tra musica e vita privata: il matrimonio con Dove Cameron
Il 2026 è un anno particolarmente intenso per Damiano David non soltanto dal punto di vista professionale. Il cantante ha infatti vissuto anche importanti cambiamenti nella sua vita privata. Il 3 gennaio 2026 ha annunciato sui social il fidanzamento con Dove Cameron, attrice e cantante statunitense, dopo la proposta arrivata nell'ottobre precedente. La coppia, legata sentimentalmente dal 2023, ha poi ufficializzato le pubblicazioni di matrimonio al Comune di Roma a metà luglio. Secondo le indiscrezioni diffuse dalla stampa, le nozze dovrebbero svolgersi in Toscana entro la fine di settembre.