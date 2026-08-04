Se in Italia il pubblico sta ancora accompagnando Damiano nella sua trasformazione da cantante dei Måneskin ad artista solista, all'estero i numeri raccontano già la dimensione internazionale del progetto. Il risultato più impressionante arriva dalla Francia, dove Born With A Broken Heart ha raggiunto il disco di diamante, superando quota 300.000 unità. Lo stesso brano ha inoltre ottenuto il disco di platino in Belgio e Portogallo, mentre ha raggiunto la certificazione d'oro in Ungheria, Paesi Bassi e Spagna.