La storia tra Damiano David e Dove Cameron è iniziata nel 2022, quando i due si sono incontrati durante gli MTV Video Music Awards. Dopo una prima fase vissuta lontano dai riflettori, il rapporto si è trasformato in una relazione nel 2023, fino a diventare una delle coppie più seguite del panorama internazionale.

Il cantante romano e l'ex volto Disney hanno scelto inizialmente la discrezione, proteggendo la loro vita privata, per poi mostrarsi sempre più spesso insieme pubblicamente, tra eventi, viaggi e apparizioni sui social.