Damiano David e Dove Cameron, affisse le pubblicazioni di nozze: il matrimonio si avvicina
Le pratiche sono state completate nella Capitale, città natale del cantante. Secondo alcune indiscrezioni, la cerimonia potrebbe svolgersi in Toscana
Il matrimonio tra Damiano David (27 anni) e Dove Cameron (30 anni) entra nella fase decisiva. Le pubblicazioni di nozze sono infatti comparse sull'Albo Pretorio del Comune di Roma, rendendo ufficiale il percorso burocratico verso il grande giorno e confermando le intenzioni della coppia di convolare a nozze. Un passaggio formale che arriva dopo mesi di indiscrezioni e che avvicina sempre di più il cantante dei Måneskin e l'attrice americana al loro "sì".
Le pubblicazioni affisse nella Capitale confermano le nozze
A individuare il documento ufficiale è stato il settimanale Chi, che ha mostrato l'atto con i dati anagrafici dei futuri sposi. Le pratiche sono state completate a Roma, città natale di Damiano David.
Le pubblicazioni rappresentano un passaggio obbligatorio previsto dalla procedura matrimoniale e trasformano le voci circolate negli ultimi mesi in una conferma concreta: il cantante e l'attrice stanno organizzando il loro matrimonio.
La cerimonia potrebbe svolgersi in Toscana a fine settembre
Restano invece ancora riservati molti dettagli sull'evento, a partire dalla location. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, la coppia avrebbe scelto la Toscana come scenario per la cerimonia, con il matrimonio previsto verso la fine di settembre. Non ci sono però conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.
In precedenza era stata proprio Dove Cameron a raccontare che le nozze si sarebbero svolte in Italia. "Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia. Per me sarà un destination wedding, lui si sentirà a casa", aveva spiegato l'attrice, sottolineando il legame speciale del compagno con il nostro Paese.
Anche la lista degli invitati dovrebbe essere particolarmente ampia. La futura sposa aveva scherzato sul fatto che Damiano David abbia una famiglia molto numerosa: "Lui ha un migliaio di cugini. Quindi la lista degli ospiti sarà lunghissima", aveva raccontato.
Dall'incontro sul palco degli MTV Video Music Awards all'amore
La storia tra Damiano David e Dove Cameron è iniziata nel 2022, quando i due si sono incontrati durante gli MTV Video Music Awards. Dopo una prima fase vissuta lontano dai riflettori, il rapporto si è trasformato in una relazione nel 2023, fino a diventare una delle coppie più seguite del panorama internazionale.
Il cantante romano e l'ex volto Disney hanno scelto inizialmente la discrezione, proteggendo la loro vita privata, per poi mostrarsi sempre più spesso insieme pubblicamente, tra eventi, viaggi e apparizioni sui social.
La proposta di matrimonio raccontata da Dove Cameron
La svolta è arrivata all'inizio del 2026, quando Damiano David ha annunciato il fidanzamento attraverso un post pubblicato su Instagram. La fotografia mostrava Dove Cameron con un vistoso anello di diamanti, accompagnata dalle parole del cantante che aveva definito il nuovo anno come un periodo speciale.
Successivamente l'attrice ha raccontato alcuni dettagli della proposta durante un'intervista televisiva nello show statunitense condotto da Jimmy Fallon. Con il suo consueto tono ironico, ha spiegato di essere stata sorpresa dal momento: "Ero struccata e in pigiama", ha rivelato.
Dove Cameron ha poi descritto il compagno come una persona capace di conquistarla profondamente: "Ho capito subito che era la persona perfetta per me", ha raccontato, aggiungendo di aver apprezzato soprattutto la sua empatia, il rispetto e la gentilezza.
Ora, con le pubblicazioni ufficialmente affisse a Roma, il matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron si avvicina sempre di più. Per la coppia resta ancora qualche dettaglio da svelare, ma il conto alla rovescia verso le nozze è ormai iniziato.
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