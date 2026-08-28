L'autunno non sarà soltanto quello dei grandi palazzetti. Diversi artisti hanno scelto infatti dimensioni più raccolte. Brunori Sas porterà nei teatri Tuttobrunori, spettacolo che unirà musica e parole attraverso canzoni, racconti, riflessioni e monologhi. Percorso teatrale anche per Sal Da Vinci, che celebrerà cinquant'anni di carriera dopo le recenti esperienze legate a Sanremo e all'Eurovision Song Contest. Tra ottobre e novembre sarà impegnato in numerose date italiane. Nei club, invece, spazio a Fabrizio Moro, che dal 23 ottobre partirà da Padova con Non ho paura di niente, live 2026, e a J-Ax, atteso al Fabrique di Milano e all'Atlantico di Roma.