Concerti autunno 2026, tutti i grandi live da non perdere: da Jovanotti a Bob Dylan, dai Muse a Laura Pausini
La stagione prosegue senza una vera pausa, passando dalle grandi arene estive ai palazzetti e ai club: ecco tutti gli appuntamenti in calendario
L'estate dei grandi live è ormai agli sgoccioli, ma per gli appassionati di musica non è ancora tempo di mettere via i biglietti. L'autunno 2026 si annuncia ricco di una serie di concerti in tutta Italia, con protagonisti italiani e internazionali. Dopo i grandi eventi negli stadi e nelle arene, la scena si sposta progressivamente nei palazzetti, nei teatri e nei club. Un cambio di atmosfera che non coincide, però, con un ridimensionamento dell'offerta: il calendario dei prossimi mesi è particolarmente ricco.
Jovanotti al Circo Massimo: gran finale per il Summer Party
A settembre sarà ancora Jovanotti uno dei protagonisti della scena live italiana. Dopo aver portato il suo spettacolo in diverse città durante l'estate, Lorenzo Cherubini si prepara al gran finale del Jova Summer Party 2026 – L’'rca di Lorè. L'appuntamento è fissato per 12 e 13 settembre al Circo Massimo di Roma, dove il cantautore chiuderà il suo percorso estivo con due grandi serate. Ma settembre partirà subito con un altro appuntamento di rilievo: gli Hollywood Vampires, la superband che riunisce Alice Cooper, Joe Perry e Johnny Depp, saranno protagonisti di due concerti, l’1 settembre a Segrate e il 2 a Este.
David Guetta a Milano, poi tocca a Marracash e Guè
Grande attesa anche per gli appuntamenti milanesi. Il 6 settembre all'Ippodromo Snai San Siro arriverà David Guetta, protagonista dell'unica data italiana del suo Monolith Tour nell'ambito degli I-Days Milano. Pochi giorni dopo, il 12 settembre, la stessa location accoglierà Marracash e Guè. I due rapper torneranno a condividere il palco a dieci anni da Santeria, progetto che aveva segnato una delle collaborazioni più importanti della scena rap italiana.
Ligabue e Negramaro per un settembre anche italiano
Tra gli appuntamenti più attesi dell'autunno c'è il ritorno nei palasport di Ligabue. Il rocker emiliano partirà il 22 settembre dall'Arena di Verona con La Notte di Certe Notti, tour che toccherà numerose città italiane prima del gran finale del 24 ottobre all'Arena di Milano. Sempre a settembre arriverà il momento dei Negramaro. La band sarà all'Arena di Verona il 20 settembre per chiudere il tour Una storia ancora semplice, prima della pausa già annunciata dal gruppo. E non potevano mancare i Pooh, che celebreranno i loro 60 anni di storia con Pooh 60 – La nostra storia. Tra settembre e ottobre saranno protagonisti di un lungo tour nei palasport, con tappe in diverse città italiane e un appuntamento speciale all'Unipol Arena di Bologna.
Evanescence a Bologna: ventanni di rock
Il 28 settembre sarà una data da segnare sul calendario per gli appassionati di rock. Gli Evanescence arriveranno all'Unipol Arena di Bologna per l'unico concerto italiano del loro tour mondiale. La serata avrà anche un significato particolare per la band statunitense, che festeggerà vent'anni di carriera, ripercorrendo i brani che ne hanno segnato il successo internazionale.
A Ottobre torna Claudio Baglioni
Il mese di ottobre porterà con sé numerosi ritorni. Uno dei più attesi sarà quello di Claudio Baglioni, pronto a riprendere il suo percorso dal vivo dopo lo stop dovuto a problemi di salute. L'artista sarà protagonista di sette concerti a Piazza di Siena, a Villa Borghese, tra il 24 ottobre e il primo novembre. Gli appuntamenti rappresenteranno un'anticipazione del tour rinviato al prossimo anno.
Laura Pausini torna in Italia
Anche Laura Pausini sarà tra le grandi protagoniste della stagione autunnale. Dopo gli appuntamenti internazionali, la cantante tornerà in Italia per alcune tappe del tour mondiale. Il calendario prevede tre concerti a Milano, il 4, 6 e 7 ottobre, quindi appuntamenti a Torino, Bologna e Firenze. Un nuovo passaggio italiano per una tournée che sta portando l’artista sui palchi di diversi Paesi. Ottobre sarà anche il mese del ritorno di Anastacia, che festeggerà i 25 anni di Not That Kind con tre concerti italiani a Padova, Firenze e Brescia.
Dai teatri ai club: Brunori Sas, Fabrizio Moro e J-Ax
L'autunno non sarà soltanto quello dei grandi palazzetti. Diversi artisti hanno scelto infatti dimensioni più raccolte. Brunori Sas porterà nei teatri Tuttobrunori, spettacolo che unirà musica e parole attraverso canzoni, racconti, riflessioni e monologhi. Percorso teatrale anche per Sal Da Vinci, che celebrerà cinquant'anni di carriera dopo le recenti esperienze legate a Sanremo e all'Eurovision Song Contest. Tra ottobre e novembre sarà impegnato in numerose date italiane. Nei club, invece, spazio a Fabrizio Moro, che dal 23 ottobre partirà da Padova con Non ho paura di niente, live 2026, e a J-Ax, atteso al Fabrique di Milano e all'Atlantico di Roma.
Novembre porta Bob Dylan, Bryan Adams e Muse
Con novembre entreranno nel vivo i grandi concerti internazionali nei palazzetti. Il nome più atteso è, probabilmente, quello di Bob Dylan, che tornerà in Italia a 85 anni. Il cantautore statunitense sarà protagonista di tre appuntamenti: il 2 novembre a Milano, il 5 a Roma e il 7 a Bologna. Il 28 novembre sarà invece la volta di Bryan Adams, atteso all'Unipol Dome di Milano per l’unica data italiana legata al suo più recente percorso discografico. Sempre a Milano arriverà Pitbull, protagonista il 9 novembre del tour I'm Back. Il 20 e 21 novembre, infine, il Dome ospiterà i Muse, attesi con due concerti.