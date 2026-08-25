Addio a Dolly Parton: la regina del country è morta a 80 anni

È morta la cantante country Dolly Parton. La star della musica statunitense si è spenta il 25 agosto all'età di 80 anni, ha reso noto la sua famiglia in un comunicato. La regina del country ha chiuso gli occhi per sempre a Nashville, in Tennessee, negli Stati Uniti.
Il malessere
Negli ultimi tempi Dolly non era stata bene. Senza specificare le ragioni, infatti, l'anno scorso aveva cancellato vari spettacoli e una residenza a Las Vegas e pubbliche apparizioni, limitandosi a dire che in seguito alla malattia e poi alla morte dell'amato marito Carl aveva trascurato la sua salute. A rendere nota la scomparsa della cantante è il nipote Bryan Seaver in un video postato sui social.
La sua prima canzone a 6 anni
Ha vinto 11 Grammy Awards, compreso il Grammy alla carriera. Con brani classici come "Coat of Many Colors", "Jolene" e "I Will Always Love You", è diventata una delle artiste donne più vendute di tutti i tempi, con oltre 100 milioni di dischi venduti. Aveva circa sei anni quando scrisse la sua prima canzone: "Little Tiny Tasseltop", un omaggio alla sua bambola di pannocchia con i capelli fatti di seta di mais.
Un museo dedicato all'artista
Nelle scorse ore è stata resa nota l'apertura del Life of Many Colors Museum, destinato ad aprire nel centro di Nashville. Sarà la più grande esposizione mai dedicata alla vita e alla carriera dell'artista e troverà spazio nello stesso edificio del nuovo SongTeller Hotel, la cui apertura è prevista a settembre. Un progetto che permetterà ai fan di ripercorrere decenni di musica, costumi, successi e ricordi personali della cantante di "Jolene" e "9 to 5".