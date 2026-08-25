Addio a Dolly Parton: la regina del country è morta a 80 anni

Negli ultimi tempi Dolly non era stata bene. Senza specificare le ragioni, infatti, l'anno scorso aveva cancellato vari spettacoli e una residenza a Las Vegas e pubbliche apparizioni, limitandosi a dire che in seguito alla malattia e poi alla morte dell'amato marito Carl aveva trascurato la sua salute. A rendere nota la scomparsa della cantante è il nipote Bryan Seaver in un video postato sui social.