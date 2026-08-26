Musica, gli album d'autunno scelti da Tgcom24
Da Prince ad Alex Warren fino a Ellie Goulding e ai nostrani J-Ax e Biagio Antonaccidi Giorgia Argiolas
© Tgcom24
Cercate un modo per "guarire" dalla nostalgia delle ferie? Tgcom24 ha selezionato cinque album che potranno "consolarvi" e tenervi compagnia nelle giornate d'autunno. Da Prince ad Alex Warren fino a Ellie Goulding e ai nostrani J-Ax e Biagio Antonacci: ecco le date di uscita.
© sito ufficiale
La lista parte con uno dei giganti della musica internazionale. Il 28 agosto, uscirà infatti "Timeless", l'album postumo di Prince. Contiene dieci brani incisi tra il 1977 e il 2016. Sono già uscite due canzoni estratte dal disco: "With This Tear" e "Stone". Una raccolta che celebra il genio di Minneapolis a dieci anni dalla sua scomparsa.
Sempre il 28 agosto, uscirà "Wildchild", il secondo attesissimo album in studio del cantautore e musicista Alex Warren. Il disco, anticipato dall'uscita dei singoli "Fine Place To Die", "Fever Dream", "Passenger"e "Rescuer", si legge sul comunicato di annuncio, "mette ulteriormente in mostra l'intero spettro della scrittura intima e vulnerabile di Warren, così come la sua ricca e profonda voce che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo da quando è entrato in scena per la prima volta nel 2021 ed è diventato uno degli artisti con il maggior numero di classifiche e stream dell'anno scorso. Warren mette nuovamente in luce temi sia gioiosi che strazianti, profondamente personali per lui e universalmente riconoscibili per gli ascoltatori. L'album esplora la perdita, il dolore e il viaggio che ne consegue mentre naviga nella sua nuova vita, custodendo i doni che suo padre gli ha trasmesso sia durante la sua vita che al momento dell'addio". "Mio padre mi chiamava Wildchild, quindi ha sempre avuto un significato speciale e me lo sono persino tatuato - ha detto Warren -. Creare questo album è stato davvero curativo, terapeutico e un modo per me di continuare a scoprire di più su me stesso. Questo album mostra davvero dove sono nella mia vita oggi e, rispetto al mio primo album che sembra l'opera di un uomo a pezzi, questo è di un uomo che sta cercando di guarire. È stato davvero bello poter affrontare quei sentimenti e poterli condividere con il mondo per dare a tutti una visione trasparente della mia vita".
© Ufficio stampa
Il 4 settembre tocca a "I Know Too Much", l'attesissimo sesto album in studio di Ellie Goulding. Il primo assaggio del nuovo disco è stato "Black Prada Dress", scritto da Ellie e prodotto dal produttore esecutivo dell'album Jack Rochon. "Black Prada Dress definisce tanto il tono di I Know Too Much. L'album nasce dall'idea che forse possiamo sapere troppo. Esiste una particolare libertà nella semplicità del non sapere. Questo album è una raccolta di canzoni che rappresentano un bivio della mia vita, quando ho capito cosa mi aveva regalato in passato la libertà del non sapere, ma anche un momento in cui ero sul punto di comprendere il vero potere della conoscenza. Attraverso il caos di questo grande cambiamento, mi sono rifugiata nel mio luogo sicuro: lo studio di registrazione. Il mio istinto iniziale era che non sapessi dove tutto questo mi avrebbe portata, ma sapevo di dover essere in studio. Scrivere canzoni è sempre stata la mia migliore forma di terapia", ha detto Goulding. Sono poi uscite altri due brani tratti dall'album: "4 Seasons" e "Ravers".
© sito ufficiale
Nello stesso giorno, uscirà "Vita morte e miracoli", il nuovo album di J-Ax. Un disco che, si legge sul sito di Sony Music, "rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita dell'artista milanese, in cui le sonorità del rap si mescolano a quelle del country e del folk americano per attraversare ogni aspetto dell'identità di J-Ax". Fanno parte del disco i già noti brani "Italia starter pack" e "Hippy ya yo (però anche no)".
Il 25 settembre, sarà la volta del nuovo album di Biagio Antonacci: "Mustang". Nel disco sarà contenuto anche il singolo "You & Me", pubblicato lo scorso aprile. Nell'annunciarlo sui social a inizio luglio, il cantautore ha scritto: "Viaggi, in compagnia degli eventi. Storie da vivere. Sogni da replicare. Mustang, il mio nuovo album, fuori il 25 settembre".