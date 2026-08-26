Musica, gli album d'autunno scelti da Tgcom24

Sempre il 28 agosto, uscirà "Wildchild", il secondo attesissimo album in studio del cantautore e musicista Alex Warren. Il disco, anticipato dall'uscita dei singoli "Fine Place To Die", "Fever Dream", "Passenger"e "Rescuer", si legge sul comunicato di annuncio, "mette ulteriormente in mostra l'intero spettro della scrittura intima e vulnerabile di Warren, così come la sua ricca e profonda voce che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo da quando è entrato in scena per la prima volta nel 2021 ed è diventato uno degli artisti con il maggior numero di classifiche e stream dell'anno scorso. Warren mette nuovamente in luce temi sia gioiosi che strazianti, profondamente personali per lui e universalmente riconoscibili per gli ascoltatori. L'album esplora la perdita, il dolore e il viaggio che ne consegue mentre naviga nella sua nuova vita, custodendo i doni che suo padre gli ha trasmesso sia durante la sua vita che al momento dell'addio". "Mio padre mi chiamava Wildchild, quindi ha sempre avuto un significato speciale e me lo sono persino tatuato - ha detto Warren -. Creare questo album è stato davvero curativo, terapeutico e un modo per me di continuare a scoprire di più su me stesso. Questo album mostra davvero dove sono nella mia vita oggi e, rispetto al mio primo album che sembra l'opera di un uomo a pezzi, questo è di un uomo che sta cercando di guarire. È stato davvero bello poter affrontare quei sentimenti e poterli condividere con il mondo per dare a tutti una visione trasparente della mia vita".