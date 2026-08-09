Prince è "Timeless", il nuovo album in uscita il 28 agosto

Gli anni Novanta furono un periodo di grande trasformazione per il nostro e forse anche per questo si è scelto di puntare, per lanciare l'album, non solo su With This Tear ma anche su Stone. Quest'ultimo pezzo, che risale più o meno alla primavera del 1995, rappresenta un esperimento interessante per Prince, che passò in pochi anni dal creare musica in completa solitudine a scrivere brani come questo, facendosi affiancare addirittura da tre professionisti: Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even nello specifico. Stone è all'apparenza un r&b delicato che tuttavia nasconde, sotto i ritmi suadenti, la voce di un uomo arrabbiato e dal cuore impietrito. Una popstar che, pur di garantirsi la sua libertà artistica, era stata capace anche di fare il dito medio all'industria discografica, sostituendo il proprio nome con un geroglifico illeggibile. Non è così sorprendente, sapendone la storia e il retroterra, che il brano sia stato insomma definito da Rolling Stone USA "profondamente personale". La testata, come anche la CNN, ha esaltato il lavoro evidenziando in particolare la performance vocale del cantante e l'arrangiamento sorprendentemente essenziale del tutto.