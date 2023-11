Prince icona della moda: all'asta il guardaroba di His Purpleness

Prince, la collezione all'asta

La collezione che andrà all'asta comprende, tra l'altro, la celebre camicia bianca con le ruche indossata durante la storica performance nel 1985 alla dodicesima edizione degli American Music Awards a Los Angeles. In quell'occasione l'artista, soprannominato His Purpleness per la passione per il colore viola, nonché per Purple Rain, mandò il pubblico in delirio interpretando appunto il brano del 1984, colonna sonora dell'omonimo film. La camicia è stimata 15mila dollari. Quella stessa sera Prince usò come accessorio una spilla da bavero per il suo completo in verde, blu e oro, che è stimata circa 7mila dollari. In vendita anche il cappotto in cachemire indossato durante "Under the Cherry Moon", commedia musicale romantica del 1986 diretta e interpretata dallo stesso Prince. È stimato 25mila dollari.