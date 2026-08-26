Una cover di "Like a Prayer" di Madonna fatta con l'IA scala le classifiche

L'uso dell'IA non è del tutto bandito: gli artisti possono ancora usarla tecnicamente come parte del processo creativo, ma il brano deve essere stato scritto da esseri umani e la voce principale e gli strumenti primari devono essere affidati a persone. "Gli artisti già usano strumenti di IA nel loro lavoro; le classifiche possono e devono evolvere per fare spazio alla nuova realtà, ma la musica generata totalmente da servizi costruiti sulle registrazioni degli artisti è tutta un'altra questione", ha sottolineato la direttrice generale di Aria, Annabelle Herd.