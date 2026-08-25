40 anni fa Paul Simon ci portava a "Graceland", un mondo senza confini che oggi sembra lontanissimo

Forse però, per comprendere l'impatto di una tale opera conviene tornare a loro, a quei musicisti coinvolti in prima persona nell'impresa: "Quel disco è stato importantissimo perché ha segnato la fine di un'era", sostiene per esempio il bassista Bakithi Kumalo all'Indipendent. "Tutto ruotava intorno al tempismo. Se fosse uscito nel 1976, non sarebbe stato lo stesso. Mentre l'apartheid stava fallendo, Paul ha preso questa musica e l'ha resa comprensibile a tutti, anche a una generazione diversa. Solo poi però la gente ha capito come lo stesso Simon abbia avuto un ruolo fondamentale nel cambiamento in Sudafrica. Quando ha suonato in Zimbabwe (al concerto del 1987 allo stadio Rufaro di Harare, trasmesso in televisione come The African Concert), persone di ogni etnia sudafricana e di altre parti del mondo si sono riunite in un unico luogo. Non era mai successo prima. Paul è arrivato e ha cambiato le cose." Il sassofonista Barney Rachabone al New York Times ha fatto dichiarazioni simili, indicando Graceland come il lavoro che "ha aperto gli occhi e ha infuso speranza nella mia vita". A rileggerlo adesso tuttavia il disco appare tuttavia quasi come un sogno lucido, un'istantanea colorata di un mondo senza confini, dove anche le ultime barriere sembravano sul punto di cadere. Il disco che si apriva cantando dei "giorni dei miracoli e della meraviglia” in The Man in the Bubble col suo ottimismo non fa che acuire una nostalgia retrospettiva, anche in chi quel periodo non lo ha vissuto. Tutto quello che è rimasto di allora sono solo quegli stessi uomini, imprigionati in tante bolle e incapaci di comunicare tra loro. Mentre Graceland appare sempre più lontana, un'isola che non c'è le cui note suonano lontanissime.