"My Life: è una lunga storia...": Willie Nelson racconta la sua vita da icona della musica

Il 1980 è l’anno di “On The Road Again”, probabilmente il suo pezzo più famoso, nato per il film “Accordi sul palcoscenico” prodotto da Sydney Pollack. Proprio in quegli anni Nelson si cimenta quasi per gioco come attore, finendo per diventare anche una star di Hollywood con decine tra film e serie TV. Fu Robert Redford a spingerlo verso la carriera cinematografica. Molte anche le collaborazioni dal vivo e in studio con colleghi tra i più svariati, da Johny Cash a Bono Vox, da Bob Dylan e Julio Iglesias. Quest’ultimo noto per la sua formalità ed educazione, non si scompose quando incontrò per la prima volta Nelson che lo accolse con in bocca “un bel cannone”.