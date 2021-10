Buon compleanno a Paul Simon, il cantore intimista del folk compie 80 anni

Icona del folk americano Paul Simon compie 80 anni. Cantautore e chitarrista (ma anche attore) statunitense, con Art Garfunkel ha dato vita a brani immortali come "The Sound of Silence", "Mrs Robinson" e “Bridge over troubled water”, capolavoro finale del duo considerato tra i più famosi della musica di tutti i tempi. Grande creatore di atmosfere intime, sempre fedele a se stesso, nei suoi brani ha saputo dare voce a sentimenti universali, che ancora oggi a distanza di decenni, rimangono più che mai attuali. Premiato 16 volte con un Grammy, dopo la separazione da Garfunkel nel 1970 ha intrapreso una carriera da solista e nel 2018 si è ritirato dalle scene dopo un tour di addio.



In realtà lontano dal palco Simon non sembra saper resistere e poche settimane fa durante il Global Citizen Live è apparso a sorpresa nel finale, completamente fuori programma, stregando la platea e cantando classici come "The sound of silence" e "The boxer".

Con Garfunkel il cantautore ha inciso cinque iconici album, a partire da "Wednesday Morning, 3 A.M", del 1964, composto da dodici canzoni folk e nel quale era presente anche il brano "The Sound of Silence", che, ripubblicato come singolo, raggiunse la posizione numero 1 nelle classifiche pop degli Stati Uniti.

L'album per eccellenza del duo però fu il terzo, "Parsley, Sage, Rosemary and Thyme", del 1966, che prende il nome dal ritornello del canto popolare Scarborough Fair. L'album è interamente composto da Simon e contiene molti grandi successi, come "Homeward Bound".



Il 3 aprile 1968, Simon & Garfunkel pubblicano il loro quarto album, "Bookends", dai toni delicati e surreali, che include undici tracce anche queste interamente scritte da Simon, tranne una che consiste in una registrazione per le strade di Brooklyn fatta da Garfunkel. I successi furono immediati: divennero subito famose canzoni come "America. A Hazy Shade of Winter", e la già famosissima "Mrs. Robinson", completamente modificata rispetto a quella pubblicata nella colonna sonora de "Il laureato". Paul Simon affermò anni dopo che la canzone in principio era chiamata Mrs. Roosevelt, ma che fu costretto a cambiare il titolo per le esigenze cinematografiche di Mike Nichols, regista del film; inoltre, Paul Simon fu pubblicamente attaccato dal giocatore di baseball Joe DiMaggio, sentendo messa in discussione la sua abilità di giocatore all'interno della canzone (il testo dice "Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you").

Nel 1969 Paul Simon si sposa per la prima volta con Peggy Harper, da cui avrà nel 1972 il figlio Harper e da cui divorzierà nel 1975. Alla moglie dedicherà la canzone "Bridge Over Troubled Water", che è una dichiarazione d'amore per Peggy: la ragazza aveva avuto in alcune zone dei capelli un imbiancamento precoce, ed a questo fanno riferimento i versi della terza strofa, "Sail on, silver girl...".

Dopo il matrimonio con Peggy Harper, nel 1969, Simon ha avuto altre due mogli, nel 1983 si è sposato con l’attrice Carrie Fisher, star di "Guerre Stellari", ma il loro matrimonio è durato solo un anno;. In seguito i due ripresero la loro relazione, ma nel 1991 si lasciarono definitivamente. Poco prima di morire la Fisher di lui ha detto: "Il problema tra me e Paul era che eravamo animali simili. Dovevamo essere un fiore e un giardiniere e invece eravamo due fiori nel sole splendente. E quindi bruciavamo". Il terzo matrimonio è stato con la cantautrice Edie Brickell: la coppia si è sposata nel 1992 e ha avuto tre figli, Adrian, Lulu e Gabriel.

Il quinto e ultimo lavoro in studio del duo, "Bridge over Troubled Water", uscì il 26 gennaio 1970, e ottenne subito un successo mondiale. Tuttavia, questo LP perfetto segnò la separazione ufficiale del duo. Infatti, durante le registrazioni, si crearono molti screzi tra i due artisti, che sono continuati anche negli anni successivi, nonostante i vari tentativi di riappacificazione.

Intraprese strade separate si sono incontrati più volte per delle reunion e dei tour, una prima alla metà degli anni’80, poi nel 2003-2004 e poi ancora nel 2009.

Da solista Simon ha avuto una fruttuosa carriera che ha in "Graceland" del 1986, il suo apice. Dopo 14 dischi, un musical per Broadway e tanti riconoscimenti, nel 2018 Simon ha detto addio al palco.

Paul Simon è anche comparso nel film "Io e Annie" di Woody Allen, nel ruolo del produttore Tony Lacey.

È stato inoltre sceneggiatore e attore del film "Divorzio stile New York (One Trick Pony)" del 1980, per il quale ha anche composto la colonna sonora.