Parigi lancia la lotteria del riposo eterno: in palio tombe accanto a Jim Morrison e Oscar Wilde

Essere sepolto in una tomba accanto a icone che hanno fatto la storia della cultura mondiale. Oscar Wilde e Jim Morrison, grazie a una originale lotteria. È l'inedita iniziativa del Comune di Parigi che permetterà ai vincitori di ottenere il diritto di garantirsi il riposo eterno in uno dei cimiteri più famosi della città, come il Père-Lachaise o Montmartre. L'obiettivo è duplice: finanziare il restauro di monumenti funerari in rovina e offrire ai cittadini la possibilità di assicurarsi un posto in spazi ormai quasi del tutto esauriti.