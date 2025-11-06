Parigi lancia la lotteria del riposo eterno: in palio tombe accanto a Jim Morrison e Oscar Wilde

L'originale iniziativa punta a restaurare i monumenti funerari più celebri offrendo ai cittadini la possibilità unica e di lusso di assicurarsi un posto negli storici cimiteri
© IPA
Essere sepolto in una tomba accanto a icone che hanno fatto la storia della cultura mondiale. Oscar Wilde e Jim Morrison, grazie a una originale lotteria. È l'inedita iniziativa del Comune di Parigi che permetterà ai vincitori di ottenere il diritto di garantirsi il riposo eterno in uno dei cimiteri più famosi della città, come il Père-Lachaise o Montmartre. L'obiettivo è duplice: finanziare il restauro di monumenti funerari in rovina e offrire ai cittadini la possibilità di assicurarsi un posto in spazi ormai quasi del tutto esauriti.
Il progetto, come riportato dalla CNN, mette in palio trenta lotti distribuiti in tre luoghi iconici della memoria parigina. Dieci tombe saranno disponibili al Père-Lachaise, il cimitero dove riposano artisti del calibro di Jim Morrison, Oscar Wilde ed Édith Piaf. Altri dieci lotti si trovano al cimitero di Montparnasse, casa eterna di Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Susan Sontag. Le restanti dieci tombe sono situate a Montmartre, dove sono sepolti Edgar Degas, Émile Zola e Vaslav Nijinsky.
I vincitori potranno acquistare una delle tombe esistenti al prezzo di 4mila euro, impegnandosi inoltre a coprire le spese di restauro e di locazione. Il contratto del lotto parte da 976 euro per dieci anni, ma può arrivare fino a 17.668 euro per un diritto di sepoltura a tempo indeterminato. L'iniziativa nasce dalla difficoltà, ormai cronica, di gestire i cimiteri cittadini: la saturazione degli spazi e le complesse normative sui diritti delle famiglie rendono quasi impossibile liberare nuovi posti. Il municipio ha così deciso di aprire le iscrizioni alla singolare lotteria, con una quota di partecipazione fissata a 125 euro. Le registrazioni resteranno aperte fino al 31 dicembre e potranno partecipare solo i residenti che soddisfano specifici requisiti stabiliti dal Comune.
Secondo quanto spiegato dall'amministrazione, molti visitatori negli ultimi anni avevano espresso il desiderio di contribuire al restauro dei monumenti funerari storici in cambio di una concessione. Tuttavia, la proprietà statale del terreno e le rigide regole sulle concessioni avevano sempre ostacolato tali progetti. Ora, grazie alla lotteria del riposo eterno, Parigi spera di aver trovato la formula giusta per salvaguardare il proprio patrimonio monumentale e, allo stesso tempo, offrire ai cittadini un'occasione irripetibile.