Tombe e cimiteri diventano social, così nasce l'influencer Beccamorta

Affascinata dai cimiteri fin da piccola, Zinnia racconta che da bambina andava spesso a quello di Medicina a Bologna con il padre e la nonna per fare visita al nonno venuto a mancare poco prima che lei nascesse. Queste passeggiate precoci tra lapidi e statue hanno fatto nascere in lei curiosità e rispetto e col passare del tempo si è convinta che quei luoghi non conservano solo tracce di dolore, ma anche le vite e le vicende, ordinarie e speciali, di persone che valeva la pena riportare alla luce.