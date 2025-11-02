Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
controtendenza

Tombe e cimiteri diventano social, così nasce l'influencer Beccamorta

Luoghi spesso trascurati o visitati solo in occasioni particolari, nelle sue narrazioni diventano spazi di bellezza e memoria. I suoi contenuti, decisamente in controtendenza rispetto alle "colleghe", hanno superato le centinaia di migliaia di visualizzazioni

02 Nov 2025 - 07:08
© Istockphoto

© Istockphoto

Ha vouto farsi chiamare Beccamorta, una scelta volutamente provocatoria che unisce sarcasmo e il richiamo a una delle paure più antiche dell’uomo. Dietro al profilo seguitissimo su TikTok e Instagram c'è Maria Veronica Zinnia, giovane influencer bolognese che ha saputo trasformare un tema insolito — quello dei cimiteri monumentali — in un fenomeno di grande interesse online. Luoghi spesso trascurati o visitati solo in occasioni particolari, nelle sue narrazioni diventano spazi di bellezza, memoria e racconto storico. E i suoi contenuti, decisamente in controtendenza rispetto alle "colleghe", hanno superato le centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Leggi anche

Top influencer in Italia, ecco la classifica dei più seguiti

Il mercato degli influencer si è fatto "micro": ecco perché i piccoli creator guadagnano più delle star

Com'è nata la passione per i cimiteri

 Affascinata dai cimiteri fin da piccola, Zinnia racconta che da bambina andava spesso a quello di Medicina a Bologna con il padre e la nonna per fare visita al nonno venuto a mancare poco prima che lei nascesse. Queste passeggiate precoci tra lapidi e statue hanno fatto nascere in lei curiosità e rispetto e col passare del tempo si è convinta che quei luoghi non conservano solo tracce di dolore, ma anche le vite e le vicende, ordinarie e speciali, di persone che valeva la pena riportare alla luce.

L'origine del progetto

 Il personaggio di Beccamorta ha preso forma nel 2020 su Youtube a seguito di un momento di difficoltà personale. Dopo aver attraversato un periodo di depressione, Maria Veronica ha trovato nei cimiteri uno spazio di riflessione e di cura. Visitare tombe abbandonate e immaginare le vite di chi vi era sepolto è diventato un modo per riallacciare un filo con la speranza. Condividere queste storie sui social le ha permesso di trasformare il dolore individuale in un messaggio collettivo di memoria e resilienza.

I followers -  Attorno ai suoi canali si è sviluppata una comunità di followers eterogenea: studenti di arte e storia, appassionati di fotografia, curiosi attratti dall’insolito. Un progetto che va oltre la dimensione individuale: è diventato un laboratorio collettivo di memoria, in cui le storie dei defunti si fondono con quelle dei vivi.

influencer

Sullo stesso tema