Al cimitero di Laives (Bolzano), manca il becchino: si provvede alla sepoltura fai-da-te

Quando, infatti, i parenti del 96enne, dopo i funerali, non hanno trovato nessuno ad attenderli al cimitero di Laives, hanno contattato il Comune che ha mandato sul posto alcuni operai che però non sapevano come provvedere alla sepoltura. A quel punto, "alcuni parenti - prosegue la donna nel suo racconto - hanno afferrato delle corde rosse e hanno calato il feretro a mano, legandolo davanti e dietro per cercare di tenerlo stabile. La bar tremava, oscillava, e noi avevamo paura che finisse a terra. È stato terribile".