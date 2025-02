Ostia (Roma), urna cineraria abbandonata in spiaggia: caccia ai parenti della defunta

Giallo sulla spiaggia di Ostia, sul litorale romano, dove nella mattina di sabato 22 febbraio, in riva, tra la sabbia, è stata trovata un'urna cineraria, con tanto di targa perfettamente leggibile, che riporta nome e cognome e anno di nascita e morte della defunta. Il ritrovamento è avvenuto sulla spiaggia Limone. Chi ha avvistato l'urna l'ha fotografata e poi ha chiamato i vigili urbani che si stanno occupando della vicenda. La foto e la notizia sono state postate sul gruppo Facebook di quartiere "Ostia informa", suscitando clamore e congetture tra gli abitanti del litorale romano. "Che cosa orrenda", scrive uno di loro. Il ritrovamento sarebbe avvenuto intorno alle 11.30, complice la bella giornata di sole che ha spinto molte persone a passeggiare sulla spiaggia del lungomare Duca degli Abruzzi. Le indagini sono affidate agli agenti del gruppo X Mare, che hanno preso in custodia il contenitore per svolgere tutti gli accertamenti. La targhetta dorata riporta nome e cognome di una donna, presumibilmente di origine sudamericana, nata il 30 settembre 1948 e morta il 17 luglio 2024. Si starebbero cercando i parenti della donna il cui nome compare sulla targhetta dorata e che potrebbero confermarne o meno la morte. Nessuna pista è esclusa, al momento. Non è stato possibile accertare se al momento del ritrovamento l'urna fosse integra, e quindi contenente le ceneri della defunta, oppure già aperta con le ceneri magari sparse in mare.