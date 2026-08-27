"Meraviglioso errore" segna la prima collaborazione tra la rocker e il cantautore calabrese. "Avevo visto un'intervista di Brunori durante la sua ultima partecipazione a Sanremo - racconta Gianna Nannini - in cui Dario, che io non conoscevo molto bene, mi metteva al vertice delle sue preferenze, dicendo: Chi posso volere più di Gianna Nannini?" E così, irrorata e lusingata da questa dichiarazione d'amore sono andata a trovarlo in Calabria per scrivere con lui una canzone capolavoro, che è poi diventata Meraviglioso errore. Una storia che scorre sopra la pelle e fa venire i brividi".