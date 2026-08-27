Gianna Nannini torna con un nuovo singolo: il 28 agosto esce "Meraviglioso errore", scritto dalla stessa Gianna con Brunori Sas e Dimartino. Dallo stesso giorno saranno disponibili i biglietti delle nuove date italiane indoor di "Giannagold - Celebration tour - live 2027", che partirà a marzo 2027. A impreziosire ulteriormente il progetto è il mixaggio di Manny Marroquin, vincitore di 14 Grammy Awards.
Un amore difficile
Nel brano, Gianna Nannini racconta un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Al centro del brano c'è la scelta di lasciarsi andare alle emozioni, anche quando non ci sono certezze e tutto sembra andare nella direzione sbagliata. Gianna dà voce a un sentimento intenso e contraddittorio, capace di ferire e sorprendere, ma anche di trasformare un errore in qualcosa di prezioso.
La collaborazione con Brunori Sas
"Meraviglioso errore" segna la prima collaborazione tra la rocker e il cantautore calabrese. "Avevo visto un'intervista di Brunori durante la sua ultima partecipazione a Sanremo - racconta Gianna Nannini - in cui Dario, che io non conoscevo molto bene, mi metteva al vertice delle sue preferenze, dicendo: Chi posso volere più di Gianna Nannini?" E così, irrorata e lusingata da questa dichiarazione d'amore sono andata a trovarlo in Calabria per scrivere con lui una canzone capolavoro, che è poi diventata Meraviglioso errore. Una storia che scorre sopra la pelle e fa venire i brividi".
"Con Gianna ci siamo trovati subito - racconta Brunori -. Si tratta di quella simpatia naturale che si crea fra spiriti affini, al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno. Rocker autentica lei (tra le poche oggi a meritare questo appellativo): folle e lucida al contempo, corpo inquieto e fiume in piena, capace di cogliere d'istinto il cuore delle cose, con una voce che fa dire alle parole più di quanto le parole non dicano. Io da buon ragioniere sentimentale, ho solo fatto quadrare i conti".
Il nuovo tour
Dopo l'uscita di "America inc.", nuova versione di uno dei più grandi successi nella carriera dell'artista, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust, e ricantata a due voci con Marracash, Meraviglioso errore è un nuovo capitolo del progetto "Giannagold": due anni di musica e live per celebrare 50 anni dalla prima pubblicazione (l'album Gianna Nannini), che l'ha consacrata come la rocker europea per eccellenza. "Giannagold" debutterà live con un grande concerto evento, in un unico appuntamento per il 2026 il prossimo 19 settembre 2026 all'arena rock Waldbühne di Berlino. Da marzo sarà poi in Italia: il via da Livorno il 13 marzo, poi Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino.