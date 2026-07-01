Gianna Nannini e Marracash insieme in "America inc."

Gianna Nannini e Marracash firmano una collaborazione speciale con "America inc.", fuori da venerdì 3 luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali in tutto il mondo. "America" è uno dei più grandi successi nella carriera della rocker internazionale, in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust, e ricantata a due voci con Marracash, colosso del rap italiano. Cambia anche l'iconica cover, che originariamente raffigurava la Statua della Libertà con un vibratore al posto della fiaccola, che in questa rivisitazione appare sciolta, come a voler restituire una fotografia dello scenario odierno del colosso statunitense, lontano dalla gloria del sogno americano.
Il nuovo progetto e i cinquant'anni di successi
"Ho dato una rinfrescata all'America - dichiara Gianna Nannini - l'ho ricantata e ospitato Marra, si è squagliato il sogno e il vibratore a stelle e strisce, ora è America inc.". "America inc." è il primo capitolo che spalanca al suo pubblico le porte di "Giannagold": un progetto che guarda lontano, due anni di musica e live per celebrare 50 anni dalla prima pubblicazione dell'album "Gianna Nannini", che l'ha consacrata come la rocker europea per eccellenza. L'uscita del singolo anticipa la pubblicazione di una nuova edizione di "California", ristampa dello storico album del 1979, il disco dalla svolta rock che, proprio con il singolo "America", aveva fatto approdare Gianna Nannini ai primi posti delle classifiche anche in Germania e nel Nord Europa.
Le parole di Marracash
"L'incontro con Gianna è stato mitologico e lo è stato anche essere contattato da lei proprio per collaborare a questo brano. America è un pezzo iconico, e in questa versione rinfrescata si attualizza, rappresentando un sogno che si è sciolto davanti ai nostri occhi", racconta Marracash. "Gianna è l'icona del rock, del femminismo, e ciò che ci accomuna davvero è l'autenticità: siamo due grandi urlatori ma soprattutto due persone senza peli sulla lingua. Anche il rock e il rap hanno qualcosa comune, non cercano di compiacerti o di indorarti la pillola, dicono le cose come stanno", ha aggiunto il rapper.