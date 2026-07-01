Gianna Nannini e Marracash insieme in "America inc."

"L'incontro con Gianna è stato mitologico e lo è stato anche essere contattato da lei proprio per collaborare a questo brano. America è un pezzo iconico, e in questa versione rinfrescata si attualizza, rappresentando un sogno che si è sciolto davanti ai nostri occhi", racconta Marracash. "Gianna è l'icona del rock, del femminismo, e ciò che ci accomuna davvero è l'autenticità: siamo due grandi urlatori ma soprattutto due persone senza peli sulla lingua. Anche il rock e il rap hanno qualcosa comune, non cercano di compiacerti o di indorarti la pillola, dicono le cose come stanno", ha aggiunto il rapper.