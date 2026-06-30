"La Costiera Amalfitana" racconta una delle più grandi illusioni dell'estate italiana: pensare che bastino un lettino, una piscina affollata e una granita per sentirsi in vacanza. Però non funziona mai. Perché arrivano le zanzare e l'asfalto rovente a ricordarti che stai passando agosto in città. A rendere il viaggio ancora più irriverente arrivano anche Arisa, artista poliedrica che ha da poco pubblicato il nuovo album "Foto mosse" ed è in tour, e Nino D'Angelo, che quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. Tre mondi lontani che si incontrano in un brano leggero e pieno di immagini tanto surreali quanto incredibilmente familiari.