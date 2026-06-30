Fotogallery - Fabio Rovazzi incontra Harrison Ford
© Ufficio stampa
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Fabio Rovazzi torna con "La Costiera Amalfitana" il nuovo singolo insieme a Nino D'Angelo e Arisa fuori dal 3 luglio. Una fuga dalla Milano di agosto che sembra una prova di sopravvivenza. Dal debutto nel 2016 con il tormentone estivo "Andiamo a comandare", che ha raggiunto la vetta della Top Singoli e che è stato certificato quintuplo platino dalla FIMI, Rovazzi ha firmato molteplici collaborazioni con diversi artisti della scena pop e rap italiana.
"La Costiera Amalfitana" racconta una delle più grandi illusioni dell'estate italiana: pensare che bastino un lettino, una piscina affollata e una granita per sentirsi in vacanza. Però non funziona mai. Perché arrivano le zanzare e l'asfalto rovente a ricordarti che stai passando agosto in città. A rendere il viaggio ancora più irriverente arrivano anche Arisa, artista poliedrica che ha da poco pubblicato il nuovo album "Foto mosse" ed è in tour, e Nino D'Angelo, che quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. Tre mondi lontani che si incontrano in un brano leggero e pieno di immagini tanto surreali quanto incredibilmente familiari.
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"La Costiera amalfitana" segue una serie di collaborazioni variegate nella discografia di Fabio Rovazzi. Il 2 dicembre 2016 aveva pubblicato il suo secondo singolo, "Tutto molto interessante", accompagnato dal relativo video musicale. A maggio 2017 è la volta di "Volare", in cui duetta con Gianni Morandi. Il 9 giugno 2023, invece, "La discoteca italiana" in coppia con Orietta Berti. Nel videoclip compaiono anche Aldo, Giovanni e Giacomo, l'Orchestra Casadei (citata anche nel testo), e, per la seconda volta, Diletta Leotta. I suoi singoli più recenti li ha firmati con Paola Iezzi e Dani Faiv, nel caso di "Red Flag", e con Orietta Berti feat. i Fuckyourclique per "Cabaret".