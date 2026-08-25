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Kit Harington, star di "Game of Thrones", si unisce al cast della seconda stagione della serie TV su Harry Potter, in cui interpreterà il professor Gilderoy Lockhart. Un ruolo inizialmente assegnato a Nicholas Hoult, che ha dovuto poi rinunciare per impegni su un altro set. La HBO ha quindi contattato Harington, entusiasta di interpretare il ruolo. In un video promozionale, Harington ha parlato della sua passione per i libri di Harry Potter fin dall'infanzia: aveva la stessa età di Harry quando uscì il primo romanzo di J.K. Rowling. "L'ho letto e, come tante generazioni, ne sono rimasto affascinato, e sono stato un grande fan per tutta l'adolescenza", ha detto.
Gilderoy Lockhart è un personaggio chiave del secondo libro, "Harry Potter e la Camera dei Segreti", interpretato nel secondo film da Kenneth Branagh. È un mago vanitoso, spaccone e ossessionato dalla fama, esperto di Incantesimi di Memoria, che viene reclutato da Silente come professore di Difesa contro le Arti Oscure a Hogwarts. Vincitore per ben cinque volte del premio "Sorriso più Affascinante" di Witch Weekly, Lockhart è autore di numerosi libri su creature oscure e sui suoi presunti incontri con esse.
"Credo che ci sia un po' di Gilderoy in ognuno di noi", ha detto Harington, ricordando quando, agli inizi della sua ascesa alla fama, aveva ostentato il suo status di celebrità per entrare in un locale francese. Le riprese della seconda stagione di Harry Potter inizieranno questo autunno, prima della premiere natalizia della prima stagione, intitolata "Harry Potter e la pietra filosofale".
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Dominic McLaughlin interpreta il ruolo del mago di Hogwarts protagonista. Alastair Stout veste i panni di Ron Weasley, il migliore amico di Harry, mentre Arabella Stanton interpreta Hermione Granger. Tra gli altri membri del cast principale che ritornano ci sono Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, John Lithgow in quello di Albus Silente, Paapa Essiedu in quello di Severus Piton e Janet McTeer in quello della professoressa McGonagall.