Kit Harington, star di "Game of Thrones", si unisce al cast della seconda stagione della serie TV su Harry Potter, in cui interpreterà il professor Gilderoy Lockhart. Un ruolo inizialmente assegnato a Nicholas Hoult, che ha dovuto poi rinunciare per impegni su un altro set. La HBO ha quindi contattato Harington, entusiasta di interpretare il ruolo. In un video promozionale, Harington ha parlato della sua passione per i libri di Harry Potter fin dall'infanzia: aveva la stessa età di Harry quando uscì il primo romanzo di J.K. Rowling. "L'ho letto e, come tante generazioni, ne sono rimasto affascinato, e sono stato un grande fan per tutta l'adolescenza", ha detto.