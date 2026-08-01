Harry Potter e la pietra filosofale © IPA
Come ogni anno, il 1° settembre i fan di Harry Potter di tutto il mondo celebrano il Back to Hogwarts, la giornata che segna il ritorno degli studenti alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts a bordo dell’Hogwarts Express, in partenza dal leggendario binario 9 e ¾. Nato come un momento iconico della storia di Harry Potter, il Back to Hogwarts è diventato negli anni una tradizione globale capace di riunire generazioni di appassionati attraverso eventi, uscite cinematografiche, attività e iniziative che celebrano il legame senza tempo con il mondo creato da J.K. Rowling.
Eventi in tutto il mondo
L’edizione del 2026 sarà ancora più speciale, con i fan pronti a festeggiare il 25° anniversario di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” sul grande schermo in vista dell’imminente serie originale HBO – "Harry Potter e la Pietra Filosofale", che debutterà a Natale 2026. Le celebrazioni ufficiali in tutto il mondo coinvolgeranno i fan di numerosi paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Cina, Australia e Giappone, con eventi, esperienze e iniziative dedicate.
Proiezione speciale
In Italia, quest’anno, il Back to Hogwarts si celebrerà nell’iconica cornice di Venezia, con un evento esclusivo che segna il culmine dei festeggiamenti del 25° anniversario del primo film della saga. Gli ospiti saranno accolti in un’esperienza unica, impreziosita da una speciale proiezione di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, aree tematizzate ed elementi iconici, pensati per regalare momenti indimenticabili e l’emozione di tornare, almeno per un giorno, tra le mura di Hogwarts. L’evento – su invito – è realizzato con il supporto di Witor’s, LEGO®, PANINI e Rubies.
Nei cinema
Le celebrazioni del 25° anniversario arriveranno anche nelle sale cinematografiche: dal 26 agosto al 2 settembre tornerà infatti sul grande schermo Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo iconico capitolo della saga diretto da Chris Columbus. Un’occasione unica per i fan di rivivere la magia che ha dato inizio alla storia di Harry Potter e per le nuove generazioni di scoprire al cinema il film che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. I biglietti saranno disponibili dal 31 luglio.