L’edizione del 2026 sarà ancora più speciale, con i fan pronti a festeggiare il 25° anniversario di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” sul grande schermo in vista dell’imminente serie originale HBO – "Harry Potter e la Pietra Filosofale", che debutterà a Natale 2026. Le celebrazioni ufficiali in tutto il mondo coinvolgeranno i fan di numerosi paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Cina, Australia e Giappone, con eventi, esperienze e iniziative dedicate.