Emma ha poi parlato di come fosse diverso vivere prima con un genitore e poi con l'altro: "Quando trascorrevo i fine settimana con mio padre, tutto funzionava secondo regole molto diverse rispetto a quelle di mia madre. Non è che tu voglia diventare qualcun altro, ma capisci che in ogni posto ci si aspetta qualcosa di specifico da te, e devi soddisfare quelle aspettative". La difficoltà maggiore per l'attrice è stata il dover comprendere a fondo la situazione: "Ho pensato: "I miei genitori hanno opinioni molto diverse su molte cose", e la parte più difficile è stata che nessuno mi ha mai dato una risposta semplice", ha spiegato