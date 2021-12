Emma Watson e gli anni terribili di "Harry Potter": "Ero sola e spaventata, pensai di lasciare il ruolo"

Hermione potrebbe non aver avuto il volto di Emma Watson per tutti i capitoli della saga di "Harry Potter". L''attrice britannica ha infatti confessato di essersi sentita sola e di aver pensato di abbandonare il ruolo. "Ero spaventata. Non so se vi siete mai sentiti come se foste arrivati a un punto in cui pensi 'sarà così per sempre'."

Leggi Anche Harry Potter torna in sala dopo 20 anni, ma la comunità Lgbt minaccia il boicottaggio

Per Capodanno è in arrivo "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", uno special televisivo dedicato alla celebre saga. Il Daily Mail ha pubblicato qualche stralcio delle interviste agli attori, che durante la rimpatriata hanno svelato alcuni retroscena inediti.

Emma Watson per esempio ha raccontato che nel 2007, alla vigilia delle riprese del quinto capitolo "Harry Potter e l'Ordine della Fenice", entrò in crisi e pensò di mollare tutto. All'epoca David Yates era stato scelto per dirigere il nuovo capitolo e ha confermato: "Una cosa che mi disse la produzione su Emma è che non era sicura di volere tornare in un altro capitolo".

All'epoca la Watson aveva 16 anni e il successo la stava travolgendo: "Ero spaventata, le cose erano iniziate a diventare audaci per tutti noi. I fan volevano sinceramente che avessi successo e tutti si sono sinceramente sostenuti a vicenda. E' stato fantastico".

Guarda come sono cresciuti i maghetti di Harry Potter IPA 1 di 14 IPA 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 IPA 7 di 14 IPA 8 di 14 IPA 9 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche Rupert Grint, che interpretava Ron Weasley (il miglior amico di Harry Potter), ha ammesso di aver attraversato un momento del genere: "Ho provato sentimenti simili a quelli di Emma, ma non ne abbiamo mai veramente parlato".

All'epoca, infatti, erano tutti adolescenti e per questo, secondo il protagonista Daniel Radcliff, era molto difficile aprirsi l'un l'altro: "Non ne abbiamo parlato perché eravamo solo ragazzini. Un 14enne non va da un coetaneo a chiedere se va tutto bene". Per fortuna Emma Watson riuscì a superare la crisi, regalando al pubblico nuovi capitoli nei panni della maghetta Hermione.

"Harry Potter" compie 20 anni portfolio-mondadori 1 di 18 IPA 2 di 18 IPA 3 di 18 IPA 4 di 18 IPA 5 di 18 IPA 6 di 18 Harry Potter e i suoi amici con le cravatte di Grifondoro portfolio-mondadori 7 di 18 IPA 8 di 18 IPA 9 di 18 IPA 10 di 18 IPA 11 di 18 Torna Harry Potter: in teatro e in libreria 12 di 18 ansa 13 di 18 3) Harry Potter (2,4 miliardi) ufficio-stampa 14 di 18 ufficio-stampa 15 di 18 web 16 di 18 da-video 17 di 18 da-video 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: