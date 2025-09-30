JK Rowling attacca Emma Watson sul tema trans: "E' ignorante"

Anni fa Emma Watson accusò pubblicamente JK Rowling, assieme a Daniel Radcliffe e ad altri protagonisti cinematografici ascesi alla fama grazie ai film di Harry Potter, di aver assunto nelle sue insistenti campagne femministe in difesa di una irriducibile differenza biologica di genere delle donne. Il caso è tornato sotto i riflettori dopo l’intervista dell'attrice al podcast “On Purpose with Jay Shetty”. Emma ha ricordato gli anni felici sul set, volendo dimostrare che le diverse posizioni politiche e sociali non le impediscono di essere grata a Rowling per averle cambiato la vita: "Non credo davvero che, avendo avuto quell'esperienza e avendo l'amore, il sostegno e le opinioni che ho, non possa e non voglia apprezzare Jo e la persona con cui ho avuto esperienze personali".