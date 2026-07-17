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"Ink" di Danny Boyle apre Venezia: "La storia del quotidiano destinato a cambiare il mondo"

Il film con Jack O'Connel, Guy Pierce, e Claire Foy, sarà presentato mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema a Lido di Venezia

17 Lug 2026 - 08:23
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L'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si aprirà con "Ink" del regista premio Oscar e premio Bafta Danny Boyle ("28 anni dopo", "Trainspotting", "The Millionaire"), in prima mondiale in concorso. Scritto dal drammaturgo e sceneggiatore Olivier James Graham ("Dear England", "Sherwood", "Brexit"), interpretato da Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy, "Ink" sarà presentato mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema a Lido di Venezia. 

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La storia del The Sun

  "Sono stato alla Biennale molte volte,  ma questo è il mio battesimo alla Mostra del Cinema: è un onore immenso essere in una città così ricca d'arte e aprire questo grande festival con il mio nuovo film", dichiara Boyle. "Il 1969, l'anno in cui siamo sbarcati sulla Luna per la prima volta, è l'anno in cui Rupert Murdoch e Larry Lamb lanciarono un quotidiano destinato a cambiare il mondo ancora di più. Molto prima di Fox News, del clickbait e di Truth Social, decenni prima di Twitter, Facebook, Google e OnlyFans, questi due uomini crearono un nuovo tabloid che, contro ogni previsione, divenne il quotidiano più venduto al mondo. Sfacciato, irriverente, audace: lo spumeggiante Sun ha sfidato l'establishment e ha rifondato il nostro mondo per l'era moderna. Una sceneggiatura di James Graham - conclude - che mi sono sentito in dovere e privilegiato di dirigere".

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Il commento di Barbera

  Per Alberto Barbera, direttore della Mostra internazionale del Cinema, "un regista premio Oscar, un autore tra i maggiori della scena teatrale londinese e tre attori tra i più apprezzati del cinema inglese contemporaneo, sono le credenziali del film di Danny Boyle, impreziosito dall'interpretazione di Jack O'Connel, Guy Pierce, e Claire Foy, che lo sceneggiatore James Graham ha tratto dalla propria pièce omonima. È la ricostruzione dell'acquisto del quotidiano The Sun da parte dell'editore Rupert Murdoch che ne affidò la direzione allo spregiudicato Larry Lamb, sino a farne il più venduto tabloid scandalistico inglese, a spese del rivale The Mirror. Ringrazio StudioCanal, Media Res e House Productions per averci concesso l'onore di aprire la Mostra del Cinema di Venezia con un film così atteso".

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