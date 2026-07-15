Tom Cruise irriconoscibile corteggia l'Oscar in "Digger"

La pellicola ha avuto una lunga gestazione e nasce molti anni fa, quando Tom Cruise rimase folgorato dalla visione dell'opera prima di Inarritu, il meraviglioso Amores Perros. La star, allora all'apice della popolarità, decise allora che avrebbe collaborato prima o poi col regista messicano. Anche se per trovare la sceneggiatura giusta c'è voluto ancora molto tempo. L'idea di Digger è nata nella testa di Inarritu un decennio fa ma ci sono voluti altri sette anni prima che l'attore di Jerry Maguire leggesse una prima stesura di questa storia, mettendo in modo la grande macchina di Hollywood. Adesso però il film è pronto. E se davvero sarà "assurdo, pericoloso e profondamente comico", come giura il regista, non vediamo l'ora di vederlo.