Tom Cruise irriconoscibile corteggia l'Oscar in "Digger"

Tom Cruise riceve l'Oscar alla carriera ai Governors Awards
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Promette di puntare dritto a un premio importante il film che unisce la star di "Eyes Wide Shut" nel ruolo di uno spregevole uomo di potere e il regista di "Birdman" Alejandro Gonzalez Inarritu
È un Tom Cruise irriconoscibile quello che appare nel primo trailer di Digger di Alejandro Gonzalez Inarritu, lontano dagli eroi atletici e senza macchia alla Ethan Hunt di Mission Impossible o da personaggi controversi ma fascinosi come il protagonista di Collateral di Michael Mann. Digger Rockwell, il personaggio incarnato da Cruise nell'ultima fatica del regista messicano, è un uomo tanto fisicamente debole quanto forte in termini di potere. O almeno è quello che pare voler far passare lui, che si auto-considera "l'uomo più potente del mondo".
Trucco prostetico e invecchiamento spinto artificialmente. Cruise conosce troppo bene Hollywood per non sapere che una grande trasformazione spesso può fare da viatico alla vittoria dell'Oscar. D'altra parte non c'è dubbio che Digger sia una pellicola decisamente ambiziosa. Basta leggere i nomi coinvolti, oltre ai due pesi massimi rappresentati da Tom e da Inarritu: Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde ed Emma D'Arcy formano un cast internazionale di primo livello, pronto a prendere parte a quello che sembra un grande affresco americano.
"Digger", letteralmente "scavatore". Non è solo il nome del protagonista del film ma una dichiarazione d'intenti: il film vorrà scavare nel marcio del sogno americano, raccontando un magnate del petrolio che deve risolvere una catastrofe ambientale causata dalla sua stessa azienda. Secondo quanto anticipa la sinossi ufficiale, il tycoon intraprenderà una corsa contro il tempo nel tentativo di convincere il mondo di essere il salvatore dell'umanità, prima che il disastro provochi conseguenze irreversibili.
La pellicola ha avuto una lunga gestazione e nasce molti anni fa, quando Tom Cruise rimase folgorato dalla visione dell'opera prima di Inarritu, il meraviglioso Amores Perros. La star, allora all'apice della popolarità, decise allora che avrebbe collaborato prima o poi col regista messicano. Anche se per trovare la sceneggiatura giusta c'è voluto ancora molto tempo. L'idea di Digger è nata nella testa di Inarritu un decennio fa ma ci sono voluti altri sette anni prima che l'attore di Jerry Maguire leggesse una prima stesura di questa storia, mettendo in modo la grande macchina di Hollywood. Adesso però il film è pronto. E se davvero sarà "assurdo, pericoloso e profondamente comico", come giura il regista, non vediamo l'ora di vederlo.
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