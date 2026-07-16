Morto l'attore di "Law&Order" Scott Bryce

Fotogallery - Billy Crystal e Meg Ryan riuniti per i 30 anni di "Harry, ti presento Sally"
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Bryce è morto domenica a New Haven, nel Connecticut, dopo aver combattuto contro un tumore all’esofago e allo stomaco, come ha riferito suo figlio, Jackson Bryce. Gli era stato diagnosticato il cancro nell’ottobre 2024 e lo scorso anno aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute con Alan Locher in una puntata di The Locher Room.
Bryce era noto soprattutto per il ruolo di Craig Montgomery nella longeva serie televisiva “Così gira il mondo", trasmessa in Italia da Canale 5 nel 1986. Nella serie, Bryce era coinvolto in un triangolo amoroso sullo schermo con Betsy - interpretato da una giovanissima Meg Ryan -e il personaggio interpretato da Frank Runyeon, Steve.
Durante la sua partecipazione alla soap opera, Bryce ha ricevuto nomination agli Emmy nel 1986 e nel 1987 come miglior attore protagonista in una serie drammatica. Inoltre, ha recitato in “Silk Hope”, “Murphy Brown”, “Beacon Hill”, “Chicago P.D.”, “Law & Order: Unità Vittime Speciali” e “Blue Bloods”. L’ultima apparizione di Bryce risale a un episodio di “Law & Order” del 2024.
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