Morto l'attore di "Law&Order" Scott Bryce

Bryce è morto domenica a New Haven, nel Connecticut, dopo aver combattuto contro un tumore all’esofago e allo stomaco, come ha riferito suo figlio, Jackson Bryce. Gli era stato diagnosticato il cancro nell’ottobre 2024 e lo scorso anno aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute con Alan Locher in una puntata di The Locher Room.