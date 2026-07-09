Addio a Bonnie Tyler, l'icona anni Ottanta che conquistò il mondo con la sua voce roca

"È un dolore al cuore, nient’altro che un dolore al cuore, ti colpisce quando è troppo tardi, ti colpisce quando sei giù". È impossibile non ripensare alle parole del pezzo che rivelò al mondo Bonnie nel giorno della sua scomparsa: "It's a Heartache", per tutti i suoi fan. La sua voce roca che le fece guadagnare paragoni con Rod Stewart non sarà mai dimenticata. E anche negli ultimi anni, quando aveva rallentato, ritrovando la pace nell'Algarve, non era scomparsa dal cuore di chi ne aveva amato la grinta e il talento. Un simbolo per il Galles e la musica britannica, che ha perso un'altra star capace di scrivere la colonna sonora dei nostri ricordi.