Jennifer Lopez insieme ai figli gemelli © Instagram
Jennifer Lopez ha trascorso il Memorial Day immersa nel calore della sua famiglia, condividendo su Instagram un carosello di foto: da lei che prende il sole in piscina agli abbracci con i figli gemelli Max ed Emme.
Niente red carpet, stavolta: solo una festa in casa tra risate, sole e un’enorme tavola imbandita. E persino un po’ di karaoke improvvisato sulle note di Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler, con tutta la combriccola al seguito. “Sto trascorrendo la giornata con le persone che amo di più. Buon Memorial Day a tutti”. Il Memorial Day è una festa che si celebra negli Stati Uniti in onore degli uomini e delle donne che hanno perso la vita servendo la patria.
Gli amorevoli scatti
Tra le foto spicca la diva stesa su un gonfiabile rosa a forma di materassino, in bikini bianco con cappello di paglia, alle prese con una giornata in piscina. In uno scatto abbraccia il figlio Max, con la bandiera americana sullo sfondo; un omaggio patriottico alla festa nazionale; mentre in un altro stringe a sé la figlia Emme davanti alla lunga tavola rustica imbandita, decorata con un centrotavola pieno di agrumi e bibite fresche. Per il pranzo J.Lo ha indossato un abito bianco ricamato che si fondeva perfettamente con la grandiosa villa californiana di Bel Air, la stessa che aveva condiviso con l'ex marito Ben Affleck.
Attimi unici
I gemelli, nati il 22 febbraio 2008 dalla relazione con Marc Anthony, hanno compiuto 18 anni a febbraio: in quell’occasione Lopez aveva pubblicato un commovente video dedicato a loro, scrivendo "siamo sempre stati noi tre". Ogni apparizione pubblica con i figli è un piccolo evento: cresciuti lontano dai riflettori, Max ed Emme appaiono raramente sui social della madre. Emme, in particolare, ha seguito le orme di Lopez nel mondo della musica e nel 2020 aveva persino affiancato J.Lo sul palco del Super Bowl intonando "Let's Get Loud".
La popstar confessa: "Gli anni dell’adolescenza sono duri"
Lopez, 56 anni, non ha mai nascosto le sfide della maternità. "Gli anni dell’adolescenza sono duri", aveva dichiarato in un’intervista a "Live with Kelly and Mark" nel 2023. "Hai questo bambino per un po’, il tuo migliore amico che vuole stare con te tutto il tempo, e poi all’improvviso ti dice: 'Vattene dalla mia stanza'." Una consapevolezza acquisita con il tempo: "Avevo 38 anni quando li ho avuti, quindi ero un’adulta. In un certo senso, però, siamo cresciuti insieme."
Una stagione di "nuovi inizi"
Il Memorial Day arriva in un momento particolarmente intenso per Lopez, che ha continuato a bilanciare musica, performance dal vivo e vita familiare, abbracciando quella che lei stessa ha definito recentemente una stagione di "nuovi inizi". Le foto hanno rapidamente conquistato il web, con i fan che hanno accolto con entusiasmo la semplicità e il calore della celebrazione.