Lopez, 56 anni, non ha mai nascosto le sfide della maternità. "Gli anni dell’adolescenza sono duri", aveva dichiarato in un’intervista a "Live with Kelly and Mark" nel 2023. "Hai questo bambino per un po’, il tuo migliore amico che vuole stare con te tutto il tempo, e poi all’improvviso ti dice: 'Vattene dalla mia stanza'." Una consapevolezza acquisita con il tempo: "Avevo 38 anni quando li ho avuti, quindi ero un’adulta. In un certo senso, però, siamo cresciuti insieme."