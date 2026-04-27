La verità dietro il six-pack

Jennifer Lopez e gli addominali da urlo a 56 anni: qual è il suo segreto?

La popstar ha postato su Instagram alcune foto in cui si mostra in forma smagliante. Follower in visibilio

27 Apr 2026 - 18:44
Jennifer Lopez © Instagram

Jennifer Lopez © Instagram

Nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram, Jennifer Lopez ha messo in mostra il suo fisico al termine di un allenamento. A 56 anni la cantante sembra molto più giovane e, oltre a non avere un filo di grasso, sfoggia addominali scolpiti che hanno spinto vari follower a chiedersi: "Qual è il suo segreto?". Di sicuro la dedizione all'attività fisica gioca un ruolo importante. Nei commenti, numerosi utenti hanno definito Lopez un esempio di disciplina e una fonte di ispirazione senza tempo. L'endorsement più grande è però arrivato dall'esperta di fitness Tracy Anderson, che ha elogiato la forma fisica della cantante.

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La routine di allenamento di Jennifer Lopez

 La popstar segue un programma rigoroso che include esercizi come plank, squat, affondi e lavoro funzionale. Le sessioni iniziano con lo stretching, proseguono con l'uso dei pesi per le spalle e i bicipiti, e includono anche push-up e crunch per rinforzare glutei e addominali. Non manca una fase finale di allungamento ispirata allo yoga.

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L'importanza della dieta

 Ma l'allenamento da solo serve a poco se non viene abbinato a una dieta sana e sostenibile. Jennifer Lopez ha deciso di iniziare le sue giornate con una colazione poco calorica ma nutriente. Di solito opta per uno smoothie a base di frutti di bosco come fragole, mirtilli e lamponi, arricchito con yogurt greco, miele, succo di limone e ghiaccio. La caffeina è completamente esclusa (così come l'alcol), mentre l’idratazione è fondamentale: durante il giorno beve almeno sette bicchieri d'acqua con limone. Per uno spuntino, sceglie generalmente una manciata di noci.

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Il pasto di metà giornata segue una linea altrettanto equilibrata. Che sia a casa o al ristorante, la cantante privilegia piatti a base di pesce accompagnati da verdure. Salmone o spigola vengono spesso abbinati a broccoli, zucchine o peperoni. In alternativa, spazio a insalate fresche con ingredienti come cavolo, semi di zucca, feta, succo di limone e un filo d'olio.

Per quanto riguarda la cena, Lopez preferisce farla presto, attorno alle 18:30, sia per passare del tempo con la famiglia che per favorire la digestione. Tra le opzioni figurano riso e fagioli, ma non manca il classico petto di pollo grigliato, spesso accompagnato da cavolini di Bruxelles. Una dieta essenziale, ma calibrata.

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