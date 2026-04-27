Jennifer Lopez e gli addominali da urlo a 56 anni: qual è il suo segreto?
La popstar ha postato su Instagram alcune foto in cui si mostra in forma smagliante. Follower in visibilio
Jennifer Lopez © Instagram
Nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram, Jennifer Lopez ha messo in mostra il suo fisico al termine di un allenamento. A 56 anni la cantante sembra molto più giovane e, oltre a non avere un filo di grasso, sfoggia addominali scolpiti che hanno spinto vari follower a chiedersi: "Qual è il suo segreto?". Di sicuro la dedizione all'attività fisica gioca un ruolo importante. Nei commenti, numerosi utenti hanno definito Lopez un esempio di disciplina e una fonte di ispirazione senza tempo. L'endorsement più grande è però arrivato dall'esperta di fitness Tracy Anderson, che ha elogiato la forma fisica della cantante.
La routine di allenamento di Jennifer Lopez
La popstar segue un programma rigoroso che include esercizi come plank, squat, affondi e lavoro funzionale. Le sessioni iniziano con lo stretching, proseguono con l'uso dei pesi per le spalle e i bicipiti, e includono anche push-up e crunch per rinforzare glutei e addominali. Non manca una fase finale di allungamento ispirata allo yoga.
L'importanza della dieta
Ma l'allenamento da solo serve a poco se non viene abbinato a una dieta sana e sostenibile. Jennifer Lopez ha deciso di iniziare le sue giornate con una colazione poco calorica ma nutriente. Di solito opta per uno smoothie a base di frutti di bosco come fragole, mirtilli e lamponi, arricchito con yogurt greco, miele, succo di limone e ghiaccio. La caffeina è completamente esclusa (così come l'alcol), mentre l’idratazione è fondamentale: durante il giorno beve almeno sette bicchieri d'acqua con limone. Per uno spuntino, sceglie generalmente una manciata di noci.
Il pasto di metà giornata segue una linea altrettanto equilibrata. Che sia a casa o al ristorante, la cantante privilegia piatti a base di pesce accompagnati da verdure. Salmone o spigola vengono spesso abbinati a broccoli, zucchine o peperoni. In alternativa, spazio a insalate fresche con ingredienti come cavolo, semi di zucca, feta, succo di limone e un filo d'olio.
Per quanto riguarda la cena, Lopez preferisce farla presto, attorno alle 18:30, sia per passare del tempo con la famiglia che per favorire la digestione. Tra le opzioni figurano riso e fagioli, ma non manca il classico petto di pollo grigliato, spesso accompagnato da cavolini di Bruxelles. Una dieta essenziale, ma calibrata.