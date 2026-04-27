Nelle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram, Jennifer Lopez ha messo in mostra il suo fisico al termine di un allenamento. A 56 anni la cantante sembra molto più giovane e, oltre a non avere un filo di grasso, sfoggia addominali scolpiti che hanno spinto vari follower a chiedersi: "Qual è il suo segreto?". Di sicuro la dedizione all'attività fisica gioca un ruolo importante. Nei commenti, numerosi utenti hanno definito Lopez un esempio di disciplina e una fonte di ispirazione senza tempo. L'endorsement più grande è però arrivato dall'esperta di fitness Tracy Anderson, che ha elogiato la forma fisica della cantante.