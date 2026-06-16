La cantante Bonnie Tyler fuori dal coma ma ancora in gravi condizioni

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La cantante britannica Bonnie Tyler è uscita dal coma dopo un intervento chirurgico d'urgenza avvenuto il mese scorso. La star 75enne di origine gallese, nota per la voce graffiante e celebre soprattutto per la hit del 1983 dal titolo Total Eclipse of the Heart, era stata indotta in coma in un ospedale di Faro, in Portogallo (dove ha una seconda casa), per favorire la ripresa in seguito di una perforazione intestinale.
"Non è più in coma ma rimane in condizioni gravi e in terapia intensiva", si legge nella nota. E ancora: "I suoi medici rimangono fiduciosi che si riprenderà bene, ma ci vorrà tempo". Tutti i concerti previsti fino alla fine di agosto sono stati cancellati o rinviati, è stato precisato. Tyler avrebbe dovuto esibirsi quest'anno in Germania e in Austria e a un festival in Gran Bretagna.
La famiglia ha ringraziato i fan per il loro "grande affetto" e la vicinanza alla cantante. Vero nome Gaynor Hopkins, Tyler è nata nel 1951 in Galles. È diventata famosa alla fine degli anni '70 con canzoni come It's a Heartache. Ma è stata Total Eclipse of the Heart a catapultarla al numero 1 nelle classifiche di molti Paesi.
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