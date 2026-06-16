La cantante Bonnie Tyler fuori dal coma ma ancora in gravi condizioni

"Non è più in coma ma rimane in condizioni gravi e in terapia intensiva", si legge nella nota. E ancora: "I suoi medici rimangono fiduciosi che si riprenderà bene, ma ci vorrà tempo". Tutti i concerti previsti fino alla fine di agosto sono stati cancellati o rinviati, è stato precisato. Tyler avrebbe dovuto esibirsi quest'anno in Germania e in Austria e a un festival in Gran Bretagna.