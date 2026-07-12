"Oggi diamo l'addio a un'icona della musica italiana e anche internazionale. Un nostro concittadino che ha avuto sempre un legame stretto con la sua isola, non l'ha mai perso, sia lui che la sua famiglia e i suoi figli. Quindi oggi onoriamo la sua memoria e la sua arte che resta indelebile per sempre, perché ha veramente onorato l'anima di Capri". Così il sindaco di Capri, Paolo Falco, uscendo dalla domenica dalla camera ardente in Municipio che ospita il feretro del cantante, scomparso sabato a pochi giorni dal suo 87esimo compleanno. "Peppino di Capri - ha aggiunto il primo cittadino - lascia un grande esempio, l'esempio di un'Italia che nel dopoguerra ha saputo risalire, ha saputo difendersi da quello che era successo, lascia un esempio per i giovani e per tutti quanti noi di come da una piccola isola come Capri si possa arrivare a un successo mondiale facendo arte e lasciando la sua arte impressa. Ha rappresentato un sogno per tanti italiani e lo continua a rappresentare, ha rappresentato la vita di tanti italiani".