Morta Angela Luce, quando raccontò dell'amore per Peppino Gagliardi: "Non lo perdonai"
L'attrice scomparsa si era commossa a "Verissimo" ricordando il suo ex compagno: "Ho saputo che non c'è più, ho provato un dolore che non so spiegare"
© Da video
A 87 anni è morta la cantante Angela Luce. Apprezzata e amata dal grande pubblico, l'artista era stata ospite di "Verissimo", meno di un anno fa. In quell'occasione aveva parlato dell'amore vissuto per con il suo ex compagno Peppino Gagliardi, cantante e polistrumentista scomparso nel 2023.
"Siamo stati fidanzati due anni - aveva ricordato Luce nella sua intervista al programma condotto da Silvia Toffanin -. Mi innamorai follemente di lui, l'ho amato veramente e credo anche lui". Una storia che finì improvvisamente: "Lui piaceva, gli piacevano le donne. Mi fece un torto che non riuscii a perdonare: mi tradì. Pur amandolo, non lo perdonai".
Nel corso della sua chiacchierata con la conduttrice, Angela Luce aveva spiegato di non essersi mai pentita di non averlo perdonato: "Lui poi capì di aver sbagliato e di quello che aveva perso, ma per me era troppo tardi - aveva spiegato -. Non l'ho più voluto vedere. Lui si è sposato dopo e ha avuto due bei figli, mi ha fatto piacere".
Poi, aveva parlato del rammarico per la morte di Gagliardi: "Ho saputo che non c'è più. Non ho pianto, ma ho sentito un dolore che non so spiegare". A lui, prima di concludere la sua intervista, aveva voluto dedicare un ultimo saluto: "Ciao Peppino, ricordati che nella mia vita hai avuto un ruolo importante. Veramente importante. Ciao, grande artista".