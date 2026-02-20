È morta l'attrice e cantante Angela Luce, "la voce di Napoli": aveva 87 anni
Bellezza mediterranea e grande talento, vinse un David di Donatello con "L'amore molesto" e si classificò seconda a Sanremo 1975 con il brano "Ipocrisia"
È morta l'attrice e cantante Angela Luce, la "voce di Napoli". Aveva 87 anni. Bellezza mediterranea e grande talento, proprio lo scorso anno fu premiata in Senato. Nel 1995 vinse un David di Donatello per L'amore molesto di Mario Martone; recitò con Eduardo De Filippo, che considerava il suo maestro, Totò e Peppino. La sua Bammenella di Raffaele Viviani è entrata nella storia della canzone. Regina delle sceneggiate con Mario Merola, lavorò anche con i grandi al cinema, da Marcello Mastroianni a Nino Manfredi. Si classificò seconda a Sanremo 1975 con il brano Ipocrisia.
L'inizio della carriera e il successo nel mondo del cinema
Nata a Napoli nel 1937, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo a 14 anni, partecipando col suo vero cognome (Savino) alla "Piedigrotta Bideri" con la canzone Zì Carmilì. L'esordio nel mondo del cinema è arrivato nel 1956 con Ricordati di Napoli, per la regina di Pino Mercanti. Poi una carriera lunga e variegata, con la partecipazione in film come Signori si nasce di Mario Mattoli, Il vedovo di Dino Risi, Peccati d'estate di Giorgio Bianchi, Lo straniero di Luchino Visconti, Il Decameron di Pier Paolo Pasolini. Con quest'ultima pellicola ha vinto il premio Reggia d'oro della città di Caserta. Nota anche la sua partecipazione a La seconda notte di nozze di Pupi Avati, grazie al quale ha ricevuto la nomination al Nastro d'argento e L'amore molesto di Mario Martone, con cui ha vinto il David di Donatello, ricevendo anche la nomination per la Palma d'oro a Cannes.
Musica e teatro
Come cantante, ha partecipato a "Un disco per l'estate 1973" con La casa del diavolo e a "Un disco per l'estate 1975" con Cara amica mia. Si è presentata al Festival di Sanremo 1975 con la canzone Ipocrisia di Pino Giordano ed Eduardo Alfieri, che le è valso il secondo posto ex aequo con Va' speranza va' di Rosanna Fratello. Ha poi vinto la Maschera d'Argento per l'interpretazione de L'ultima tarantella. Di Angela Luce era nota anche la sua attività teatrale: scritturata da Eduardo De Filippo, ha interpretato alcuni ruoli tra i più significativi del grande drammaturgo, fino ad arrivare a essere protagonista con lo stesso Eduardo nella registrazione televisiva della commedia Il contratto.
Il ricordo
Sul suo profilo Facebook è stata pubblicata una card con la scritta "Ciao Angela" e l'emoji di una rosa rossa.