È morta l'attrice e cantante Angela Luce, la "voce di Napoli". Aveva 87 anni. Bellezza mediterranea e grande talento, proprio lo scorso anno fu premiata in Senato. Nel 1995 vinse un David di Donatello per L'amore molesto di Mario Martone; recitò con Eduardo De Filippo, che considerava il suo maestro, Totò e Peppino. La sua Bammenella di Raffaele Viviani è entrata nella storia della canzone. Regina delle sceneggiate con Mario Merola, lavorò anche con i grandi al cinema, da Marcello Mastroianni a Nino Manfredi. Si classificò seconda a Sanremo 1975 con il brano Ipocrisia.