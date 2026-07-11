due storie importanti

Peppino di Capri, chi erano gli amori dell'artista: da Roberta Stoppa a Giuliana Gagliardi

Sposato due volte, entrambe le storie d'amore hanno avuto un ruolo importante nella vita e nella musica dell'artista

11 Lug 2026 - 10:11
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La prima moglie Roberta Stoppa

Roberta Stoppa e Giuliana Gagliardi: le donne più importanti nella vita e nella carriera di Peppino Di Capri, cantautore e pianista morto all'età di 86 a Capri. I suoi amori si intrecciano profondamente con le sue vicende private: il celebre cantante napoletano ha vissuto due capitoli fondamentali nella propria esistenza.

 Roberta Stoppa è stata la sua prima moglie e lo ha accompagnato nei primi anni dell’affermazione artistica. Nata a Torino nel 1941, è stata modella a soli diciotto anni. Ha conosciuto di Capri nel 1959 durante una serata sull'isola di Ischia. È stato proprio il celebre artista a ricordare il loro primo incontro in svariate interviste, raccontando di essere rimasto folgorato mentre ballava con l’attore americano William Holden. Tra i due, quindi, nacque ben presto una relazione che si consolidò rapidamente e che li portò prima alla convivenza e poi al matrimonio, il 3 maggio 1961.

Giuliana Gagliardi, invece, è diventata la compagna nell'età della maturità e della rinascita professionale. I due sono rimasti insieme per più di quarant'anni. Due storie diverse che hanno segnato profondamente la vita del noto artista caprese.
 

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