Bruno Mars porta il suo "The Romantic Tour" allo Stadio San Siro di Milano per due date, 14 e 15 luglio, dopo la pubblicazione dell'omonimo e nuovo album. Il cantautore americano ha regalato due ore di show dinamiche, in cui si è smesso di ballare e cantare solo una volta: alla fine. Una distesa di fan vestiti di rosso riempie gli spalti e il parterre del Meazza: dalle coppie ai genitori con i figli fino ai gruppi di amici, tutti indossano il colore icona di "The Romantic". Ad aprire il concerto del cantautore di "Honolulu" ci sono Anderson Paak, con il quale ha fondato nel 2021 il duo Silk Sonic e con cui ha poi condiviso il palco meneghino, e la cantante Victoria Monét. La pop star americana porta la sua energia e il suo corpo di ballo sul palco di San Siro in una performance che fa ballare tutto lo stadio. Nell'attesa dell'inizio del grande show, un QR code appare sui megaschermi e invita i fan a mandare selfie personalizzati con una dedica. Ci sono persone venute da tutto il mondo, dall'America alle Filippine fino all'Europa.