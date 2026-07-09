A 33 anni ha in bacheca oltre 230 dischi di platino e più di 35 d'oro e ha appena riempito uno stadio per due sere consecutive senza un album recente a spingerlo. "Nessuno ci credeva, qualcuno ci credeva", lancia alla folla. Poi il tour riparte: Firenze, Villorba, Salerno, Palermo, Gallipoli. E, in mezzo, un disco che ha finalmente un mese.