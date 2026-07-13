Max Pezzali chiude con un bis a San Siro il tour dei record negli stadi

Un'operazione nostalgia che acchiappa non solo chi quegli anni li ha vissuti dal vivo ma pure chi non era ancora nato. "Il pubblico negli stadi è davvero straordinario, di tutte le età. È stata un’emozione pazzesca cantare davanti a loro - aggiunge - ed è stato incredibile constatare come le canzoni attraversino le generazioni: non restano legate solo a chi ha vissuto quel determinato periodo, ma continuano a rinnovarsi attraverso il tempo, unendo anche le famiglie. La cosa mi stupisce, ma ci sono buone probabilità che stiano facendo un buon lavoro sul live, perché ci sono tante persone che si sono divertite e quando escono già prenotano la prossima declinazione di questa avventura. Uno che viene a un concerto è un eroe: parcheggiare, poi il caldo, pagare il biglietto. Insomma, ci sono in milioni di ragioni per dire: l’ho visto, ok, siamo a posto così. Invece i numeri crescono, in tanti ritornano". Prossima declinazione che si sposterà indoor, nei palazzetti.