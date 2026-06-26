Siae: 2025 da record per la musica live, i concerti superano il miliardo di spesa

Dopo la flessione dell'anno precedente, nel 2025 le grandi venue sono tornate con slancio al centro della scena. Gli stadi, le grandi arene e le strutture capaci di raccogliere almeno 30mila persone, nel confronto con il 2024, sono cresciuti su tutti e tre gli indicatori: gli eventi, 37 in più, del 28%; gli spettatori segnano un +40% e la spesa aumenta del 34,2%. Il calo registrato nel 2024 è stato più che recuperato: nel 2025, le grandi venue hanno guadagnato oltre 1,5 milioni di spettatori in più e 96,5 milioni di euro di spesa, per un totale di 169 eventi, 5,4 milioni di spettatori e 378,9 milioni di euro di spesa. Il live di grande formato è tornato così a essere uno dei motori più evidenti della crescita del comparto, e ha restituito al 2025 il profilo di una scena più accesa, più affollata e più redditizia. Pur rappresentando lo 0,4% di tutti gli eventi del comparto, nel 2025 le grandi venue hanno concentrato il 20,3% del pubblico e il 35,6% della spesa, contro, rispettivamente, il 15,9% e il 31,4% del 2024.