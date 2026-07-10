Il mercato della musica dal vivo in Italia si prepara a una stagione senza precedenti, accendendo una rivalità generazionale a colpi di cifre da capogiro. Venerdì 10 luglio 2026, l'apertura della vendita libera per il "Giubileo" di Vasco Rossi ha scatenato una corsa sfrenata all'ultimo posto rimasto: sono bastati meno di 30 minuti per esaurire gli oltre 550mila biglietti disponibili per le dieci date consecutive previste allo Stadio Olimpico di Roma nel giugno 2027. Un traguardo straordinario che celebra i 50 anni di carriera del rocker di Zocca e che si inserisce inevitabilmente in un confronto diretto con l'idolo delle nuove generazioni, Ultimo.
Il Sold Out da record
La corsa al biglietto è scattata alle ore 12 sulle principali piattaforme di ticketing online, dopo le prime finestre di prevendita riservate al fan club ufficiale e ai titolari di carta Mastercard. I prezzi, compresi tra i 60 e i 208 euro, non hanno frenato l'entusiasmo dei sostenitori di Vasco, pronti a tutto pur di non perdersi un evento storico. Chi è rimasto a mani vuote spera ora in un rilascio di ingressi extra: l'organizzazione ha infatti comunicato che nei prossimi mesi si valuterà l'apertura di nuovi settori all'interno dell'impianto capitolino, compatibilmente con le disponibilità dello spazio.
Una festa diffusa per celebrare la storia del rock
Dal 6 al 25 giugno 2027, la Capitale si trasformerà nella fortezza di Vasco Rossi. La scelta di programmare dieci serate nello stesso stadio rappresenta la più lunga residency mai realizzata in Italia, un format che punta sulla maratona piuttosto che sull'evento unico. L'obiettivo del Komandante è quello di trasformare l'importante anniversario della sua carriera in una festa diffusa e partecipata, dilatando l'abbraccio con il proprio pubblico nell'arco di tre settimane. "Il limite non è mai il pubblico, ma la capienza degli stadi", ha commentato Roberto De Luca, presidente di Live Nation Italia, certificando lo stato di grazia del rocker.
Il duello lanciato da Ultimo
La clamorosa risposta del botteghino per Vasco arriva a pochi giorni dal concerto-evento di Ultimo a Tor Vergata, dove il cantautore romano ha radunato 250mila spettatori in un'unica notte, strappando al cantautore modenese il suo primato storico. Il confronto tra i due artisti si gioca ora su strategie differenti: se il giovane musicista ha conquistato il record della singola serata, la leggenda di Vasco risponde raddoppiando i numeri complessivi grazie al soggiorno prolungato all'Olimpico. Una sfida che racconta tanto della storia dei live: a distanza di generazioni, le leggende continuano ad accendere la passione delle rispettive fanbase, ma forse alcune più di altre.