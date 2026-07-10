La corsa al biglietto è scattata alle ore 12 sulle principali piattaforme di ticketing online, dopo le prime finestre di prevendita riservate al fan club ufficiale e ai titolari di carta Mastercard. I prezzi, compresi tra i 60 e i 208 euro, non hanno frenato l'entusiasmo dei sostenitori di Vasco, pronti a tutto pur di non perdersi un evento storico. Chi è rimasto a mani vuote spera ora in un rilascio di ingressi extra: l'organizzazione ha infatti comunicato che nei prossimi mesi si valuterà l'apertura di nuovi settori all'interno dell'impianto capitolino, compatibilmente con le disponibilità dello spazio.