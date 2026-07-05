Prima di concludere il concerto, poco dopo la mezzanotte, Ultimo recita una lettera dedicata ai 250mila fan presenti. Ma è anche una lettera rivolta a se stesso, al bambino di otto anni che prendeva lezioni di pianoforte a Montesacro, a quel ragazzino timido e ribelle che, nonostante i 30 anni, non se n’è mai andato. “Perché non è un caso. Perché se parlando di voi ho spontaneamente parlato di me, allora questo vuol dire che molto probabilmente siamo la stessa cosa. E quindi grazie a tutti. Grazie”.