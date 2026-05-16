Vasco Rossi, scelta forte prima del tour: "Basta telefonate e messaggi"

Ci siamo. Vasco Rossi sta per tornare in tour. Dieci nuove date, da Ferrara a Bari, passando per Olbia, Udine e Ancona, per riascoltare dal vivo Albachiara e gli altri grandi successi del "Komandante" che hanno lasciato il segno nella musica italiana. E mentre cresce l'attesa dei fan, il rocker di Zocca aggiorna tutti su Instagram sui preparativi in corso. Lasciandosi andare anche a considerazioni personali e a piccole confessioni. "Quando parto per un tour, parto davvero. Esco di casa e non ci torno più fino alla fine. Durante le prove e il tour entro in un'altra vita: musica, palco, poesia, suoni, emozioni. Per questo elimino quasi tutto il resto. Messaggi, telefonate, distrazioni, drammi, questioni... fuori. Anche un piccolo messaggio può cambiarti l'umore... e quando sali sul palco devi essere libero, leggero, acceso".
Le prove di Vasco Rossi per il tour
"Il tour per me è un lungo viaggio. Una specie di mondo parallelo. E quando torno a casa... ricomincia un'altra vita. Normale no di sicuro", sottolinea Vasco Rossi. Che intanto ha cominciato le prove sul palco. "Abbiamo fatto delle cose diverse che saranno poi utilizzate in futuro... che vedrete poi in futuro. Abbiamo lavorato per il futuro. Sapete che lavoriamo sempre per la storia, non lavoriamo per la cronaca", fa sapere il Komandante.
Le date del tour di Vasco Rossi
Le date del "Vasco Live 2026" sono state annunciate nell'estate 2025. Il 5 e 6 giugno il rocker sarà a Ferrara, al Parco urbano Giorgio Bassani; il 12 e 13 giugno tappa a Olbia, all'Arena; il 18 e 19 giugno è il turno di Bari, allo stadio San Nicola; il 23 e 24 giugno show ad Ancona, allo stadio Del Conero; il 28 e 29 giugno doppio gran finale a Udine, al Bluenergy Stadium. Ma attenzione: a Rimini, il 30 maggio, è prevista la "Data zero" del tour, preceduta il 29 dal Soundcheck riservato agli iscritti al "Blasco Fan Club", già esaurito.
Il concerto di Vasco Rossi a Rimini
Il palco è già in costruzione allo stadio di Rimini. Per gestire l'afflusso di migliaia di fan, il Comune ha predisposto un piano di viabilità e sicurezza. In particolare, nelle due giornate (29 e 30) scatterà una zona rossa intorno all'impianto: auto e moto non potranno circolare nell'area limitrofa allo stadio dalle 14 alle 2 del 29 maggio e dalle 8 alle 3 del 30. Chi arriva in bici o monopattino potrà sostare ma non circolare nell'area.
Sette i parcheggi straordinari attivati per circa 2.800 posti prenotabili online. In campo circa 200 agenti della polizia locale, cui si aggiungono le forze dell'ordine. Il trasporto pubblico sarà potenziato: il Metromare (Rimini-Riccione) resterà attivo fino alle ore 3 con corse ogni 30 minuti, le linee bus 4 (zona nord) e 11 (Riccione) garantiranno corse fino alle ore 2.
Il Comune di Rimini: "Pronti ad accogliere i fan di Vasco Rossi"
"Rimini è pronta ad accogliere i fan di Vasco - spiega l'Amministrazione comunale -. Sappiamo che eventi di questa portata comportano uno sforzo importante per la macchina comunale e qualche modifica temporanea alle abitudini della città, ma sono anche occasioni preziose di promozione, vitalità economica e visibilità per tutto il territorio".
Il concerto di Vasco, aggiunge l'amministrazione, "si inserisce in un mese di maggio particolarmente intenso, che vede Rimini al centro di appuntamenti di grande richiamo, tra cui Rimini Wellness in Fiera e il raduno nazionale dei Carabinieri. È la dimostrazione concreta di una città capace di tenere insieme cultura, musica, sport, turismo, sicurezza e accoglienza, grazie a un sistema pubblico e privato che lavora in rete".