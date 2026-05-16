Vasco Rossi, scelta forte prima del tour: "Basta telefonate e messaggi"

Ci siamo. Vasco Rossi sta per tornare in tour. Dieci nuove date, da Ferrara a Bari, passando per Olbia, Udine e Ancona, per riascoltare dal vivo Albachiara e gli altri grandi successi del "Komandante" che hanno lasciato il segno nella musica italiana. E mentre cresce l'attesa dei fan, il rocker di Zocca aggiorna tutti su Instagram sui preparativi in corso. Lasciandosi andare anche a considerazioni personali e a piccole confessioni. "Quando parto per un tour, parto davvero. Esco di casa e non ci torno più fino alla fine. Durante le prove e il tour entro in un'altra vita: musica, palco, poesia, suoni, emozioni. Per questo elimino quasi tutto il resto. Messaggi, telefonate, distrazioni, drammi, questioni... fuori. Anche un piccolo messaggio può cambiarti l'umore... e quando sali sul palco devi essere libero, leggero, acceso".