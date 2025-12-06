"Cosa succede in città" compie 40 anni: Vasco celebra il suo album manifesto di un'epoca

La "40th Rplay Edition" non è solo una riedizione, ma una finestra aperta su un'epoca. Oltre al vinile e al CD rimasterizzati dai nastri originali, contiene un libro di oltre cento pagine con foto esclusive e un'intervista che ripercorre la genesi dell'album. A completare il tutto, una card per accedere a contenuti digitali riservati ai fan più affezionati. I missaggi sono stati curati da Maurizio Biancani, coproduttore e ingegnere del suono dell'album originale, che ha restituito alle tracce la profondità e il calore di quegli anni. Brani come "Cosa c'è", "Domani sì, adesso no", "Toffee" e "T'immagini" tornano così a brillare di una luce nuova, tra rock, malinconia e riflessione.