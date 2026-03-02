Vasco Rossi è "Green Rock!": alberi piantati e lotta allo spreco nel tour dell'estate
Tra pulizia dei parchi, piantumazioni di nuovi alberi e recupero del cibo, la musica del Komandante diventa motore di sostenibilità
© IPA
Non solo chitarre e cori a squarciagola, ma alberi piantati, sentieri ripuliti e cibo salvato dallo spreco. Il tour estivo di Vasco Rossi si accende di verde e lancia una sfida concreta: trasformare ogni concerto in un gesto d'amore per l'ambiente. Il tour di questa estate del Komandante non sarà solo rock, ma "Green Rock!", nome del progetto che unisce alla musica la cura del territorio e la lotta allo spreco alimentare. L'iniziativa, promossa da Live Nation e Coop Alleanza 3.0, accompagnerà ogni tappa con azioni tangibili e partecipate.
Giorni prima dell'arrivo della carovana, che partirà da Rimini il 30 maggio e toccherà poi Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine, sono previste iniziative dedicate alla cura del verde. In programma la pulizia di sentieri e parchi, ma anche la piantumazione di alberelli e piantine, con il coinvolgimento dei soci della cooperativa e delle realtà locali.
L'impegno si estende anche alle aree ristoro e al catering del tour: i prodotti vicini alla scadenza saranno venduti a prezzi scontati e quanto resterà invenduto verrà affidato ad associazioni del territorio per essere redistribuito a chi ne ha più bisogno. Ai concerti saranno, inoltre, presenti i Green Angels, volontari della cooperativa riconoscibili dalla pettorina, pronti a fornire indicazioni sulla raccolta differenziata tra ingressi, aree ristoro e isole ecologiche. Non solo informazioni tecniche, ma suggerimenti su piccoli gesti quotidiani capaci di fare la differenza e un messaggio chiaro: ridurre i rifiuti è una responsabilità condivisa.
Così il rock di Vasco diventa anche una piattaforma di consapevolezza. Un tour che promette di lasciare il segno non solo nei cuori dei fan, ma anche nei territori che lo ospitano.