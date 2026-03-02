L'impegno si estende anche alle aree ristoro e al catering del tour: i prodotti vicini alla scadenza saranno venduti a prezzi scontati e quanto resterà invenduto verrà affidato ad associazioni del territorio per essere redistribuito a chi ne ha più bisogno. Ai concerti saranno, inoltre, presenti i Green Angels, volontari della cooperativa riconoscibili dalla pettorina, pronti a fornire indicazioni sulla raccolta differenziata tra ingressi, aree ristoro e isole ecologiche. Non solo informazioni tecniche, ma suggerimenti su piccoli gesti quotidiani capaci di fare la differenza e un messaggio chiaro: ridurre i rifiuti è una responsabilità condivisa.